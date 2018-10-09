Эксперт: Странно, что Кудрин заговорил о бедности не как либерал

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин назвал позорным уровень бедности в стране, как передает Rambler News Service.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов прокомментировал мнение Кудрина. Об этом сообщает НСН.

«Это что, покаянное письмо? Он должен сказать — “У нас очень много ленивых людей, они не хотят работать, они порочны по своей сути. Ничего удивительного, что они бедные, мы должны просто не обращать на них внимания”. Тогда бы все сказали, что это органично для Кудрина. Какие-то в нём ненормальные процессы происходят. Я не знаю, почему это происходит, кто на него оказывает такое влияние, но человек начал временами разговаривать не по учебнику экономики, не фразами из учебника и абзацами из пресс-релизов Всемирного банка. Он начал говорить с нами как с людьми, как будто у нас, в самом деле, есть проблемы, и он их вдруг заметил. Оказывается, бедность есть, оказывается, эти люди ещё и недостаточно потребляют. А ведь если бы они потребляли больше, было бы лучше для экономики», — заметил экономист.