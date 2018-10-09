Никель под угрозой?

Территории и ископаемые России – заветный кусок пирога для некоторых иностранных политиков и компаний. И пока одни выстраивают рабочие партнёрские отношения в нашей стране, другие самым наглым и хищническим образом паразитируют на богатствах РФ. Согласно письму одного из сотрудников ЗАО НПК «Геотехнология», которое было направлено в Ростехнадзор и другие государственные ведомства, эта компания, будучи иностранным инвестором, ведёт не вполне добропорядочную деятельность на одном из крупнейших медно-никелевых месторождений России.

Для понимания масштабов, осваиваемое месторождение, которое находится на Камчатке, имеет в 2-3 раза больше никеля, чем у ГМК «Норникель». Однако, несмотря на такое доставшееся богатство, «Геотехнология», по словам автора письма, относится к делу весьма сиюминутно – нет никаких планов на строительство обогатительной фабрики, полноценных очистительных сооружений и т.д. Притом, что вся инфраструктура для разработки месторождения была построена ещё предыдущими акционерами. Получается, что иностранный инвестор пришёл на всё готовое, а после него хоть потоп?

Любопытно, но государственные органы неоднократно проверяли компанию. И действительно выяснилось, что очистных сооружений нет. Вдобавок к этому экспертиза выявляла нарушения не только условий безопасности и охраны труда, но даже и хранения взрывчатых веществ. После такого предписания Ростехнадзора и Федеральной службе в сфере природопользования по Камчатскому краю о нарушении природоохранных норм не выглядят чем-то вопиющим. В принципе, зачем вкладывать деньги в современное и безопасное производство, если, как может показаться, цель максимальная прибыль?

Между тем интересна подозрительная лояльность властей к этой компании. К примеру, некоторое время назад Следственный комитет РФ по Камчатскому краю прекратил уголовное дело, которое возбудили против гендиреткора «Геотехнологии» по ст. 199.1 ч.2 УК РФ. Оказалось, что он решил не выплачивать подоходный налог работников компаний. Задолженность составила порядка 87 млн руб. А пожалели гендиректора сразу после выплаты всех налогов. Получается, что гендиректор отделался лишь лёгким испугом.

Вдобавок были подозрения и на скрытую форму бюджетного кредитования ЗАО НПК «Технология». Примерно тогда же произошло неисполнение контракта по поставке никелевого концентрата в 2012-2015 годах, для Цзилинской группы акционерных компаний с ограниченной ответственностью «Хаожун» (Китай). В итоге «Геотехнологию» обязали выплатить более 43 млн долларов!

А между тем в компании, судя по некоторой информации, за последние 3-4 года выросла кредиторская задолженность и это при том, что деньги на строительство той же новой инфраструктуры «Геотехнология» не тратит. Возникает резонный вопрос – куда делись ложки? Если все силы уходят на добычу, то какая из этого экспортная выручка? А может кредиты аффилированные и тогда они должны были учитываться в капитале компании и, соответственно, с них надо было выплачивать налоги?

Всё это наводит на очень неприятные мысли. Во-первых, интересно, почему власти региона не обращают внимания на проверки. Ведь если там действительно есть нарушения, нужно стараться как-то решить проблему. Понятно, что региону нужны инвестиции, рабочие места, но какой от них толк, если в будущем, такое отношение руководства «Геотехнологии» может привести к катастрофическим последствиям? А во-вторых, не сделала ли здесь власть промашку, оставив одно из крупнейших месторождений без федерального государственного контроля и финансирования?