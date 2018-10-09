В Иркутске иностранец подделывал документы нелегальным мигрантам

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор иностранцу, который организовал канал незаконной миграции. Он проведет в колонии общего режима два года. Дело было рассмотрено по материалам УФСБ по Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства.

За неполный год были оформлены документы более 30 мигрантов. В отношении каждого из них проведена проверка на соблюдение миграционного режима Российской Федерации, передает Телеинформ.