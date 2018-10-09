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В этом год в Крыму отдохнули более 6 млн туристов. Это рекордный показатель
9 октября 2018, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]
В этом году на Крымском полуострове отдохнули почти 6,2 миллиона туристов. Это стало рекордным для республики показателем за весь постсоветский период, пишут «Аргументы недели-Крым».
Об этом сегодня на заседании Совмина РК сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим ВОЛЧЕНКО. Он уточнил, что в 2018 году полуостров посетили 6 миллионов 164 тысячи туристов, что на 29% выше уровня аналогичного периода прошлого года.
«На сегодняшний день Крым достиг рекордных показателей за весь постсоветский период, максимум был отмечен в 2012 году – 6,1 миллиона человек. Около одного миллиона человек, или 16%, от общего турпотока прибыло через границу с Украиной – это на 17% больше, чем за весь прошлый, 2017 год», – рассказал министр.
Он отметил, что благодаря удачному курортному сезону в первом полугодии крымский бюджет получил 1 миллиард 170 миллионов рублей, что на 26,6% больше, чем в прошлом году. В этом году прямые доходы от туристической отрасли составили 6%, а за аналогичный период прошлого года они составляли 3,3% в общей схеме налога.
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