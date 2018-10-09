В Госдуме предложили ограничить Wi-Fi в школах и детсадах, как в Европе
9 октября 2018, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил рассмотреть возможность запрета Wi-Fi в школах и детсадах из-за вреда беспроводного интернета для здоровья детей. По его мнению, беспроводной интернет не только отвлекает детей от занятий, но и негативно сказывается на их здоровье.
Сухарев отметил, что в Европе уже давно появилась тенденция по ограничению Wi-Fi в детских учреждениях. По словам депутата, в 2015 году во Франции был принят закон о запрете Wi-Fi в детских садах и в начальных школах, а все соединения с интернетом должны быть проводными. "Волны от электронных устройств провоцируют рак и другие серьёзные заболевания. Конечно, в первую очередь вред наносится детям", - объяснил Сухарев в интервью RT.
Сухарев рассказал, что готовит запрос на имя министра образования Ольги Васильевой с предложением рассмотреть возможность запрета Wi-Fi в школах и детсадах. Он полагает, что запрет Wi-Fi и замена его на проводной интернет не скажется на уровне обучения, и дети будут меньше отвлекаться, а главное — без риска для здоровья.
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