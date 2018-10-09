В ЛНР за увечье собаке будут сажать на пять лет

Парламент официального Луганска ужесточил наказание за жестокое обращение с животными. Раньше жестокое обращение с животными в Луганске наказывалось штрафом либо обязательными работами. Кроме того, был предусмотрен арест, либо срок. Если садист издевался над собакой в одиночку, то его могли посадить на один год. Группе преступников могли назначить наказание в виде двух лет лишения свободы.

Накануне парламент ЛНР рассмотрел поправки в уголовное законодательство. Статья 306 УК ЛНР «Жестокое обращение с животными» теперь предусматривает три года за нарушение первой части три года лишения свободы. Во второй части той же статьи упоминается то же преступление, но совершенное в составе группы. Группировка «догхантеров» в Луганске теперь может получить срок пять лет лишения свободы.