В Крыму авто с госномерами Украины подлежат замене на российские, иначе - штраф

С апреля 2016 года автомобили с госномерами Украины крымского образца считаются недействительными. Больше двух тысяч водителей полуострова в этом году оштрафовали за украинские номера. В общей сложности с них взыскали 1,3 миллиона рублей, пишут «Аргументы недели-Крым».

Всего с начала года штрафов выписано на более чем два миллиона рублей и выявлено 2203 нарушителя. Девять из них суд лишил водительских прав. В прошлом году, согласно информации госавтоинпекции правонарушителей было около пяти тысяч, а штрафов выписано на 5,4 миллиона, из которых 4,1 миллион рублей оплачено. Без водительских удостоверений тогда осталось десять человек, передает «Крыминформ».

Крымские автолюбители должны были перерегистрировать свои транспортные средства в 2016 году. Государственные номера и регистрационные документы Украины, которые выдавались до 2014 подлежали замене на соответствующие российские. Автомобилистов, не заменивших данные номера, ждет штраф от 500 до 800 рублей, второе нарушение будет стоить им 5 000 рублей или лишение прав до трех месяцев.