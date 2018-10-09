У ЛНР появилась «коммерческая тайна»

Парламент Луганской народной республики принял закон «О коммерческой тайне». Целью закона стала регулировка отношений, связанных с информацией, представляющей коммерческую ценность. Теперь она защищается законом, который только-только принят официальным Луганском.

Сам закон состоит из 13 статей. Основой проекта стала конституция Луганской народной республики.