У ЛНР появилась «коммерческая тайна»
9 октября 2018, 11:41 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Парламент Луганской народной республики принял закон «О коммерческой тайне». Целью закона стала регулировка отношений, связанных с информацией, представляющей коммерческую ценность. Теперь она защищается законом, который только-только принят официальным Луганском.
Сам закон состоит из 13 статей. Основой проекта стала конституция Луганской народной республики.
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