В Госдуме прокомментировали инициативу замены паспортов на электронные

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов считает введение в России электронных паспортов правильной идеей, только нужно ли это делать сейчас в условиях кризиса? Правительство обсуждает замену бумажных паспортов россиян на электронные

Емельянов подверг сомнению, что эту задачу можно выполнить за три года и считает, что сейчас есть более актуальные проблемы, например, обновление инфраструктуры. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

По данным «Ведомостей», реформа по переводу на электронный вид паспорта может потребовать 114,4 млрд рублей до 2024 года. Вернуть эту сумму в бюджет планируется за счет госпошлины на получение нового документа.