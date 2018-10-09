В Госдуме прокомментировали инициативу замены паспортов на электронные
9 октября 2018, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов считает введение в России электронных паспортов правильной идеей, только нужно ли это делать сейчас в условиях кризиса?
Емельянов подверг сомнению, что эту задачу можно выполнить за три года и считает, что сейчас есть более актуальные проблемы, например, обновление инфраструктуры. Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
По данным «Ведомостей», реформа по переводу на электронный вид паспорта может потребовать 114,4 млрд рублей до 2024 года. Вернуть эту сумму в бюджет планируется за счет госпошлины на получение нового документа.
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