Экс-банкир продает двушку в центре Москвы с «нагрузкой» - своей матерью

Бывший 47-летний банкир, уехав в Эквадор с семьей, принял решение продать квартиру в центре Москвы "с обременением". Там проживает его 82-летняя мать. Выселить прописанную здесь пенсионерку никто не имеет права.

Корреспондент kp.ru побеседовал с пожилой женщиной. Она рассказала, что всю жизнь проработала в проектном институте, при Союзе входила в группу, которая занималась генпланами городов курортного региона Кавминвод. Сейчас у нее скромная пенсия, вынуждена продавать книги из семейной библиотеки. Сын очень хорошо зарабатывал, работая в одном из банков, у него жена, дочь. Купил дом, где пенсионерка была частым гостем, помогала с внучкой.

Но вдруг все изменилось. Сын решил уехать за границу, долго выбирал страну. Потом женщина узнала, что семья сына решила осесть в Эквадоре. По ее словам, работы там у мужчины нет, он продал дом, квартиру супруги. Теперь очередь дошла до жилья пенсионерки. К ней пришел мужчина с доверенностью от сына: готовьтесь - буду водить на просмотр людей. Новый собственник должен быть морально готов, что в квартире будет проживать пенсионерка, стоимость жилья при этом ниже рыночной. Вероятно, в Южной Америке на эти деньги можно наслаждаться жизнью еще несколько лет.

Женщине пришлось с сыном судиться, несколько лет шел процесс, квартира была арестована. Но в результате суд пенсионерка проиграла.