В Екатеринбурге устраняют последствия ночного урагана

В Екатеринбурге во вторник с утра устраняют последствия ночного урагана. В соцсетях обсуждают погоду и сильнейший ветер, обрушившийся на столицу Урала, выкладывают фотографии сорванной кровли, упавшие вывески магазинов.

«Думал, балкон мой снесет», «У нас крышу с паркинга сдуло», — делятся екатеринбуржцы в соцсети во «ВКонтакте» в пабликах «Интересный Екатеринбург» и «Инцидент Екатеринбург». «Это точно ветер? Похоже на день ВДВ», «Главное — поставить машинку безопасно», - с юмором отнеслись к непогоде некоторые уральцы.

По данным URA.RU, в ночь на вторник из-за метеоусловий самолеты не рискнули приземляться в аэропорту Кольцово.

Два рейса — авиакомпании «Россия» из Антальи и «Уральских авиалиний» из Москвы — должны были приземлиться около двух часов ночи в Екатеринбурге, но сесть в Кольцово не смогли и отправились на запасной аэродром Баландино в Челябинске. После разгула ночной стихии оба рейса вернулись в Екатеринбург. Один из них уже вылетел по следующему маршруту, но с задержкой вылета.

Синоптики заранее предупреждали жителей Челябинской и Свердловской областей об ухудшении погодных условий в ночь с 8 на 9 октября. Ожидалось усиление ветра до 20-25 м/с. Сотрудники региональных управлений МЧС рекомендовали жителям оставаться дома.