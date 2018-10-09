В Москве крупное ДТП произошло в районе 10-км МКАД

В Москве крупное дорожное-транспортное происшествие произошло в районе десятого километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). В понедельник, 8 октября, поздно вечером на внутренней стороне МКАД (Выхино-Жулебино) столкнулись сразу пять автомобилей.

По данным московского управления ГИБДД, в результате ДТП, к счастью, никто не пострадал. Однако на трех полосах магистрали было закрыто движение транспорта, в результате образовались длинные пробки. Свободными для проезда остались только две полосы. На внутренней стороне МКАД образовалась пробка от развязки с Кетчерской улицей и Носовихинским шоссе до Волгоградского проспекта. На месте происшествия работали сотрудники полиции.