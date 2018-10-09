Сергей Фургал: столица Дальнего Востока останется в Хабаровске

Хабаровск останется столицей Дальнего Востока, он во многом опережает по развитию другие города, считает Сергей Фургал. Ранее врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко предложил перенести столицу во Владивосток. Кожемяко предлагает перенести столицу Дальнего Востока

"Что касается высказывания врио губернатора Приморья о переносе столицы из Хабаровска в Приморский край, я просто отвечу: пускай попробует, никому не запрещено", - сказал глава региона Сергей Фургал журналистам. Хабаровский губернатор рассказал о планах на перспективу. В регионе будут развивать спорт, участвовать в "серьезных прорывных проектах". Будет повышаться уровень здравоохранения, образования и культуры.