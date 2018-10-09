СМИ: нашлись доказательства, что у судьи Хахалевой нет юридического образования

Судья Елена Хахалева была исключена из состава президиума Краснодарского краевого суда. О Хахалевой заговорили в соцсетях после роскошной свадьбы ее дочери. Решение об исключении Хахалевой из состава президиума Краснодарского краевого суда 7 сентября вынес пленум Верховного суда России.

Адвокат Алексей Салмин ездил в Абхазию с целью получения новых доказательств отсутствия юридического образования у судьи из столицы Кубани Елены Хахалевой. По версии адвоката, в полученном из госархива Абхазии ответе содержится информация, что в документах Абхазского госуниверситета за 1985–1991 годы никаких данных об учебе Хахалевой Елены Владимировны на историко-юридическом факультете не имеется, сообщает «Росбалт». Ни приказа о зачислении, ни приказа о переводе.

Ранее в квалификационной коллегии и совете судей Краснодарского края адвокату сообщили, что в 1985 году Хахалева поступила в Абхазский госуниверситет и затем после перевода окончила Сухумский филиал Тбилисского госуниверситета в 1991 году. Однако Салмин получил в Гознаке ответ, что бланк диплома, который якобы получила Хахалева, был отправлен в 1988 году в совсем другой вуз — Чечено-Ингушский пединститут.

Юрист представил документы о том, что в 1985-90 гг. Елена Владимировна Хахалева проживала в Краснодаре и обучалась в Кубанском госуниверситете на факультете биологии. Есть приказ о ее зачислении. Также она работала в Краснодарской краевой ветеринарной лаборатории, и есть приказ о ее приеме на работу в июле 1985 года на должность ветсанитара. По словам адвоката, эти сведения он передал в Следственный комитет РФ.