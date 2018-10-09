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Правительство обсуждает замену бумажных паспортов россиян на электронные

9 октября 2018, 07:25 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство обсуждает замену бумажных паспортов россиян на электронные

В 2021 году в России должен начаться постепенный перевод граждан на электронные паспорта. Электронные паспорта должны в конечном итоге полностью заменить бумажный вариант документа.

Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства пишет газета «Ведомости». В электронном паспорте будут объединены несколько документов, таких как СНИЛС, водительские права и другие личные данные. Также будет создан единый реестр данных всех россиян.

По данным «Ведомостей»,  реформа по переводу  на электронный вид паспорта может потребовать 114,4 млрд рублей до 2024 года. Вернуть эту сумму в бюджет планируется за счет госпошлины на получение нового документа.

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