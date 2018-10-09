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Тимати о победе Хабиба над Конором: "...Обсасывать тему не вижу смысла"
9 октября 2018, 07:11 [ «Аргументы Недели» ]
Музыкальный исполнитель Тимур Юнусов, известный как рэпер Тимати, высказался о победе российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором. Отношения между уроженцем Дагестана Хабибом Нурмагомедовым, можно сказать, сложные.
Тимати месяц назад, в сентябре, нелестно высказался о спортсмене после того, как Хабиб Нурмагомедов обрадовался отмене концерта рэпера, Егора Крида в Махачкале.
Нурмагомедов и Макгрегор встретились на ринге в ночь на 7 октября, поединок состоялся в США в Лос-Анджелесе. Россиянин победил в четвертом раунде, применив удушающий прием. Сразу после победы, Нурмагомедов устроил драку со спарринг-партнером ирландца Диллоном Дэнисом.
"Я не собираюсь больше ни кого поздравлять. Все кого я хотел поздравить есть в моей ленте, выше. Кнопочным героям Салам Алейкум. Обсасывать тему не вижу смысла", - написал Тимати в Instagram.
Тимати подчеркнул, что не является "«типа» экспертом по единоборствам, как большинство крикунов в комментариях".
"Любому здравомыслящему человеку понятно о чем я пишу. Разжигать межнациональные розни тем более не моя тема, у меня очень тёплое отношение к Кавказу априори, просто так же как и везде, там живут разные люди. Я болел за Россию, но увидел победу отдельного её региона. Наверное, действительно лучше так, чем оставить её (победу) за океаном", - написал рэпер.
Исполнитель призвал "не искать каких то подколов или каких то вторых смыслов": "Я просто высказываю своё субъективное мнение".
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