Музыкальный исполнитель Тимур Юнусов, известный как рэпер Тимати, высказался о победе российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором. Отношения между уроженцем Дагестана Хабибом Нурмагомедовым, можно сказать, сложные. Нурмагомедов: прошу прощения у всех, кого "обидел нашей общей победой"

Тимати месяц назад, в сентябре, нелестно высказался о спортсмене после того, как Хабиб Нурмагомедов обрадовался отмене концерта рэпера, Егора Крида в Махачкале.

Нурмагомедов и Макгрегор встретились на ринге в ночь на 7 октября, поединок состоялся в США в Лос-Анджелесе. Россиянин победил в четвертом раунде, применив удушающий прием. Сразу после победы, Нурмагомедов устроил драку со спарринг-партнером ирландца Диллоном Дэнисом.

"Я не собираюсь больше ни кого поздравлять. Все кого я хотел поздравить есть в моей ленте, выше. Кнопочным героям Салам Алейкум. Обсасывать тему не вижу смысла", - написал Тимати в Instagram.

Тимати подчеркнул, что не является "«типа» экспертом по единоборствам, как большинство крикунов в комментариях".

"Любому здравомыслящему человеку понятно о чем я пишу. Разжигать межнациональные розни тем более не моя тема, у меня очень тёплое отношение к Кавказу априори, просто так же как и везде, там живут разные люди. Я болел за Россию, но увидел победу отдельного её региона. Наверное, действительно лучше так, чем оставить её (победу) за океаном", - написал рэпер.

Исполнитель призвал "не искать каких то подколов или каких то вторых смыслов": "Я просто высказываю своё субъективное мнение".