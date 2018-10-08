В Воронежской области губернатор снова уволил получившего 23 оклада заместителя

Губернатор Воронежской области освободил от занимаемого поста исполняющего обязанности замгубернатора Юрия Агибалова, получившего выплату в 23 оклада при предыдущем увольнении с должности. В Воронеже вместо батарей потеплели унитазы

Александр Гусев сегодня принял отставку двух чиновников, занимавших в региональном правительстве высокие посты: первого зампредседателя правительства Евгения Юрченко и врио замгубернатора Юрия Агибалова.

Увольнению Агибалова предшествовала история о "золотом парашюте" в размере 23 окладов, о которой писали АН, а Юрченко не смог привлечь в регион инвестиции, сообщает пресс-служба правительства региона.