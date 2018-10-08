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В Воронежской области губернатор снова уволил получившего 23 оклада заместителя

8 октября 2018, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]

В Воронежской области губернатор снова уволил получившего 23 оклада заместителя
фотобанк АН

Губернатор Воронежской области освободил от занимаемого поста исполняющего обязанности замгубернатора Юрия Агибалова, получившего выплату в 23 оклада при предыдущем увольнении с должности. 

В Воронеже вместо батарей потеплели унитазы

В Воронеже вместо батарей потеплели унитазы

Александр Гусев сегодня принял отставку двух чиновников, занимавших в региональном правительстве высокие посты: первого зампредседателя правительства Евгения Юрченко и врио замгубернатора Юрия Агибалова.

Увольнению Агибалова предшествовала история о "золотом парашюте" в размере 23 окладов, о которой писали АН, а Юрченко не смог привлечь в регион инвестиции, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Владимир Путин освободил Дмитрия Ливанова от должности спецпредставителя президента по развитию торгово-экономических отношений с Украиной. Россия продолжает оставаться крупнейшим инвестором в украинскую экономику.

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В ООН потребовали срочных мер по улучшению экологии планеты. Мировые страны должны предпринять «быстрые, далеко идущие и беспрецедентные изменения во всех сферах общества», чтобы избежать катастроф.

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НАТО готовит Украину к войне с Россией?

НАТО готовит Украину к войне с Россией?

На Украине начались военные учения национальной армии совместно с натовскими контингентами из США, Бельгии, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и Великобритании. Они, возможно, будут связаны с другими учениями армии Украины, которые пройдут с 9 по 12 октября вблизи границы России

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Ученые раскрыли, что пищевая добавка Е129 - краситель "очаровательный красный" (Red 40), усиливающая вкусы сладостей, грозит не только аллергией, неврозами, но и онкологическими заболеваниями.

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Яровая дала комментарии по поводу возможного дефицита продуктов

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала вбросом сведения о вероятном дефиците продуктов из-за запрета для торговых сетей на возврат товаров поставщикам. Она предлагает провести парламентские слушания по этому вопросу.

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В Италии назвали "настоящих врагов Европы"

В Италии назвали "настоящих врагов Европы"

Настоящие враги Европы - глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Пьер Московиси, заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

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Марина Хлебникова не пришла на похороны экс-супруга

Марина Хлебникова не пришла на похороны экс-супруга

Певица Марина Хлебникова не пришла на похороны своего бывшего мужа Антона Логинова. Журналисты смогли связаться с подругой Марины, которая заявила, что здоровье певицы сильно ухудшилось.

//Происшествия

Минпромторг: в драке с Кокориным и Мамаевым пострадали два чиновника

Минпромторг: в драке с Кокориным и Мамаевым пострадали два чиновника

По сведениям СМИ, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин сегодня утром устроили драку в одной из кофеен на северо-западе Москвы.

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Министр спорта России прокомментировал поведение Мамаева и Кокорина

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что инцидент с возможным участием Александра Кокорина и Павла Мамаева в драке в одном из московских кафе бросит тень на весь российский футбол.

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ДТП с 20 погибшими в Нью-Йорке: у водителя лимузина не было прав

ДТП с 20 погибшими в Нью-Йорке: у водителя лимузина не было прав

Водитель лимузина, который разбился в американском штате Нью-Йорк, не имел соответствующих водительских прав. А лимузин находился в ненадлежащем техническом состоянии.

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//Общество

В Воронежской области губернатор снова уволил получившего 23 оклада заместителя

В Воронежской области губернатор снова уволил получившего 23 оклада заместителя

Губернатор Воронежской области освободил от занимаемого поста исполняющего обязанности замгубернатора Юрия Агибалова, получившего выплату в 23 оклада при предыдущем увольнении с должности.

//Криминал

Появилось видео избиения чиновника компанией Кокорина и Мамаева

Появилось видео избиения чиновника компанией Кокорина и Мамаева

В сети опубликовано видео нападения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на чиновника Минпрогмторга Дениса Пака. Кокорин подбегает к Паку и бьет его стулом. Позднее к конфликту подключается Павел Мамаев.

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Ученые выяснили, откуда в Австралии взялись кенгуру

Ученые выяснили, откуда в Австралии взялись кенгуру

Палеонтолог из Университета Флиндерса в Австралии в результате научных изысканий пришел к выводу, что предки современных кенгуру распространились по Земле порядка 3 миллионов лет назад.

//Общество

В Уфе "Макгрегор" пожаловался в полицию на Нурмагомедова

В Уфе "Макгрегор" пожаловался в полицию на Нурмагомедова

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Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Канаде‍

Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Канаде‍

Взрыв прогремел в понедельник на нефтеперерабатывающем заводе компании Irving Oil в городе Сент-Джон, провинция Нью-Брансуик. Предприятие 1 октября было закрыто на плановый техосмотр.

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Крутые виражи истребителя МиГ-21 восхитили американцев

Крутые виражи истребителя МиГ-21 восхитили американцев

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Уфолог опубликовал видеозапись с НЛО над Мексикой

Уфолог опубликовал видеозапись с НЛО над Мексикой

Неопознанный летающий объект в виде пирамиды, зафиксированный над Мексикой, вызвал множество вопросов даже у опытных уфологов. Известный охотник на НЛО Скотт Уоринг говорит, что прежде не видел ничего подобного.

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Норвежский футболист «устроил фейерверк» на поле во время игры

Норвежский футболист «устроил фейерверк» на поле во время игры

В Норвегии во время матча любительских команд "Сельбак" и "Вестфоссен" защитник Йонас Александр Ольсен устроил неожиданный для присутствующих и для него самого "фейерверк".

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//Шоу-бизнес

"Королева шансона" обрила свою дочь наголо, изуродовав девушку

"Королева шансона" обрила свою дочь наголо, изуродовав девушку

В Сети появился ролик, как «королева шансона» Любовь Успенская обрезает волосы своей единственной дочери и обривает ее наголо. Пользователи задаются вопросом, зачем звезда изуродовала своего ребенка?

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Видео, как Юнкер передразнил Терезу Мэй

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер начал выступление в Брюсселе с передразнивания танцевальных движений британского премьер-министра Терезы Мэй. Выйдя на сцену, он стал двигать корпусом и руками в такт музыке.

//Культура

Скончался российский писатель Олег Павлов

Скончался российский писатель Олег Павлов

Российский писатель, обладатель премии "Русский Букер" Олег Павлов скончался на 49-м году жизни. Об этом сообщил писатель Платон Беседин на своей странице в социальной сети Facebook.

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В Саратове кто-то хорошо поживился на голодающих полицейских лошадях?

В Саратове кто-то хорошо поживился на голодающих полицейских лошадях?

В Саратове управление СК РФ возбудило дело о мошенничестве из-за жестокого обращения с полицейскими лошадьми. Следователи заподозрили гражданских подрядчиков и субподрядчиков в неисполнении контрактных обязательств.

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«Когда Кудрин говорил о повышении пенсионного возраста, это как-то не цепляло»

«Когда Кудрин говорил о повышении пенсионного возраста, это как-то не цепляло»

К моменту выхода на пенсию по теперь уже старой схеме (55 лет для женщин, 60 - для мужчин) у зарплатных клиентов Сбербанка остается немного накоплений: в среднем - 150 тысяч рублей. О пенсиях и пенсионерах - Валерий РЯЗАНСКИЙ...

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Сергей Шойгу: Курилы намеренно не были задействованы в учениях «Восток-2018»

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с начальником штаба сил самообороны Японии Кацутоси Кавано рассказал, почему Курилы не были задействовали в маневрах «Восток-2018».

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Глава NASA впервые посетил Звездный городок

Глава NASA впервые посетил Звездный городок

Глава NASA Джим Брайденстайн побывал в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина в Подмосковье. Об этом сам Брайденстайн рассказал в видеоролике, размещенном в "Твиттере".

//Происшествия

Угроза взрыва в здании арбитражного суда в Москве не подтвердилась

Угроза взрыва в здании арбитражного суда в Москве не подтвердилась

Специалисты не обнаружили взрывных устройств в ранее эвакуированном здании Девятого арбитражного апелляционного суда в Москве. Об этом сообщил источник в экстренных службах города.

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Астроном дал объяснение синим огням в небе над Москвой

Астроном дал объяснение синим огням в небе над Москвой

По словам директора Института астрономии РАН (ИНАСАН) Дмитрия Бисикало, замеченные ранее на московском небе огни - это результат оптического эффекта, отражения огней городской иллюминации на облаках.

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Парламентарии Евразии создают позитив в международной повестке

Парламентарии Евразии создают позитив в международной повестке

Сегодня в Анталье начинает работу 3-е Совещание спикеров парламентов стран Евразии. Такой формат сотрудничества давно уже вышел из ранга «кабинетных чаепитий» и доказал свою жизнеспособность и эффективность.

//Общество

Чудеса судебной системы

Чудеса судебной системы

Вы можете представить такую ситуацию: открываете пришедшее на почту письмо, а там сообщение о взыскании с вас 10 миллионов? Ну и о наложении ареста на ваши расчетные счета, конечно. При этом вы твердо знаете, что кредит в банке не брали, ни у кого и десяти тысяч не одалживали

//Метеоновости

Синоптики рассказали, когда закончится бабье лето в Москве

Синоптики рассказали, когда закончится бабье лето в Москве

По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, «бабье лето» будет в Москве достаточно продолжительным и закончится на Покров, 14 октября. «Будет совершенно особенный воздух: совершенно прозрачный, хрустальный».

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Озвучен средний доход работающего пенсионера

Озвучен средний доход работающего пенсионера

Работающие пенсионеры в России в среднем получают зарплату в размере почти 32 тыс. рублей в месяц. Такую цифру приводит со ссылкой на данные своего исследования один из российских банков.

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Экс-супруга Джигарханяна не понимает суть предъявленных ей обвинений

Экс-супруга Джигарханяна не понимает суть предъявленных ей обвинений

Бывшая супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что не понимает суть выдвинутых против нее обвинений.По ее словам, показания супруга - либо донос, либо бред.

//Политика

Порошенко: Россия планирует «вмешаться» в выборы на Украине

Порошенко: Россия планирует «вмешаться» в выборы на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что располагает информацией о планах Российской Федерации вмешаться в предстоящую избирательную кампанию на Украине. Об этом он написал в своем Twitter.

//Шоу-бизнес

Начинающая певица ради съемок клипа перекрыла МКАД

Начинающая певица ради съемок клипа перекрыла МКАД

Певица Yahana, ради съемок своего клипа перекрыла МКАД. Пробку устроили во имя покорения вершин шоу-бизнеса, и далеко не все водители негативно реагировали на красоток на проезжей части.

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Лукашенко рассказал о влиянии украинского конфликта на Белоруссию

Лукашенко рассказал о влиянии украинского конфликта на Белоруссию

Военный конфликт на Украине приводит к тому, что в Белоруссию массово везут украинское оружие. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с экс-президентом Украины Виктором Ющенко.

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Песков: Путин пока не планирует ехать на конференцию по Ливии

Песков: Путин пока не планирует ехать на конференцию по Ливии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в рабочем графике главы государства Владимира Путина пока не запланировано участие в конференции по Ливии в Палермо.

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Минздрав готов рассмотреть инициативу об оплате фитнеса работодателями

Минздрав готов рассмотреть инициативу об оплате фитнеса работодателями

Депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищев обратился к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой с предложением обязать некоторые фирмы оплачивать сотрудникам занятия спортом.

//Происшествия

ЧП произошло на пороховом заводе в Перми, есть жертвы

ЧП произошло на пороховом заводе в Перми, есть жертвы

В понедельник на территории ФКП "Пермский пороховой завод" произошел хлопок газового баллона без последующего горения. В результате инцидента один человек погиб, еще двоих госпитализировали.

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Ксения Собчак решила измениться

Ксения Собчак решила измениться

Ксения Собчак наконец-то изменила имидж. В последнее время Ксению критиковали за «бабушкины наряды», Сегодня она показала новый, дерзкий и молодежный образ. Собчак предстала в модном платье-толстовке и в высоких сапогах.

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Главный спецназ России отмечает день рождения

Главный спецназ России отмечает день рождения

Центру специального назначения ФСБ РФ исполняется 20 лет. Навскидку это одна из тех крупиц информации о центре, которая не относится к разряду государственной тайны — день рождения Центра специального назначения ФСБ РФ. В него входит вся элита российского спецназа. В их числе «Альфа», «Вымпел».

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На Донбассе поминают Захарченко

На Донбассе поминают Захарченко

Мэр города Горловка Иван Приходько с грустью вспомнил погибшего главу ДНР Александра Захарченко. Много ошибался, но не перестал быть батей. При нем жители ДНР чувствовали себя защищенным. Этими словами вспомнил Александра Захарченко горловский градоначальник в записи на своей страничке на фейсбуке.

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Из арбитражного апелляционного суда в Москве эвакуировали людей

Из арбитражного апелляционного суда в Москве эвакуировали людей

Посетителей и работников Девятого арбитражного апелляционного суда в понедельник, 8 октября, эвакуировали из здания из-за сообщения о бомбе. В настоящий момент на месте работают кинологи.

//Происшествия

Пьяный мужчина принял плафоны в метро за пингвинов и решил их "убить"

Пьяный мужчина принял плафоны в метро за пингвинов и решил их "убить"

Пьяный мужчина прошедшей ночью устроил погром на станции метро "Таганская" Кольцевой линии московского метро. Дебошир в трусах и футболке разбил плафоны освещения на эскалаторе.

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Появилось предупреждение о появлении нового фронта войны на востоке Украины

Появилось предупреждение о появлении нового фронта войны на востоке Украины

Азовское море в обозримом будущем может превратиться в новый фронт войны на востоке Украины. Соответствующий вывод содержится в материале, который опубликовал Европейский совет по международным отношениям.

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Эксперты: Игнорирование головного убора приводит к страшным последствиям

Эксперты: Игнорирование головного убора приводит к страшным последствиям

Как выяснили эксперты, охлаждение кожи головы негативно сказывается на красоте волос. Во-первых, шапку надо надевать тем, кто активно отращивает шевелюру. Температура ниже минус десяти градусов вредит волосяным луковицам.

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Власти Италии ожидают Путина на конференции по Ливии‍

Власти Италии ожидают Путина на конференции по Ливии‍

Власти Италии пригласили президента России Владимира Путина на международную конференцию по ситуации в Ливии, проведение которой запланировано в Палермо с 12 по 13 ноября текущего года.

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Лавров прокомментировал обвинения Нидерландов по взлому ОЗХО

Лавров прокомментировал обвинения Нидерландов по взлому ОЗХО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези высказался относительно информации Нидерландов о кибератаке со стороны России.

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В Москве и области предстоящей ночью ожидаются заморозки

В Москве и области предстоящей ночью ожидаются заморозки

Слабые заморозки ожидают москвичей и жителей Московской области в ночь с понедельника на вторник. Об этом журналистам сегодня сообщили синоптики в центре погоды "Фобос".

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Среднемесячный заработок заключённых российских колоний колеблется от 4,8 до 5 тысяч рублей. Это зависит от уровня квалификации заключённых, а также от направления работы и норм выработки.

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Журналист рассказал о способности Киева отправить на войну с РФ миллионную армию

Журналист рассказал о способности Киева отправить на войну с РФ миллионную армию

Журналист Максим Шевченко напомнил, что население соседнего государства насчитывает около 40 млн человек. В случае вооруженного конфликта с Российской Федерацией Киев сможет выставить миллионную армию.

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