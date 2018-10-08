Уфимская полиция зарегистрировала заявление от мужчины, который представился ирландским бойцом Конором Макгрегором и пожаловался на российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова за побои. Хабиб Нурмагомедов принес извинения за свое поведение после боя

В заявлении сказано, что его избил Хабиб, заявитель просит найти обидчика. Документ зарегистрирован, сообщил источник РИА Новости, но рассматриваться не будет по причине того, что драка между командами Макгрегора и Хабиба произошла в Лас-Вегасе, а не в Уфе.

МВД Башкирии отказалось официально комментировать информацию из Уфы.