//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Марина Хлебникова не пришла на похороны экс-супруга
- Ксения Собчак решила измениться
- Начинающая певица ради съемок клипа перекрыла МКАД
- Фанаты группы "Руки вверх!" подозревают, что Сергея Жукова заменяет двойник
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
В Уфе "Макгрегор" пожаловался в полицию на Нурмагомедова
8 октября 2018, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]
Уфимская полиция зарегистрировала заявление от мужчины, который представился ирландским бойцом Конором Макгрегором и пожаловался на российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова за побои.
В заявлении сказано, что его избил Хабиб, заявитель просит найти обидчика. Документ зарегистрирован, сообщил источник РИА Новости, но рассматриваться не будет по причине того, что драка между командами Макгрегора и Хабиба произошла в Лас-Вегасе, а не в Уфе.
МВД Башкирии отказалось официально комментировать информацию из Уфы.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Наука
В ночь на вторник россияне смогут наблюдать самый яркий звездопад осени
//Политика
Путин освободил Ливанова от развития торговли и экономики с Украиной
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Яровая дала комментарии по поводу возможного дефицита продуктов
//Криминал
Министр спорта России прокомментировал поведение Мамаева и Кокорина
//Новости партнеров
//Общество
В Воронежской области губернатор снова уволил получившего 23 оклада заместителя
//Наука
//В мире
Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Канаде
//Новости СМИ2
"Королева шансона" обрила свою дочь наголо, изуродовав девушку
//Культура
//live
«Когда Кудрин говорил о повышении пенсионного возраста, это как-то не цепляло»
//Новости Redtram
//Наука
//Общество
//Общество
//Политика
//В мире
Лукашенко рассказал о влиянии украинского конфликта на Белоруссию
//Общество
Минздрав готов рассмотреть инициативу об оплате фитнеса работодателями
//Общество
//Общество
Пьяный мужчина принял плафоны в метро за пингвинов и решил их "убить"
//Общество
Эксперты: Игнорирование головного убора приводит к страшным последствиям
//Политика
Лавров прокомментировал обвинения Нидерландов по взлому ОЗХО
//Общество