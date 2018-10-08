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Чудеса судебной системы

8 октября 2018, 18:06 [«Аргументы Недели», Елена БАШАЕВА ]

Чудеса судебной системы

Вы можете представить такую ситуацию: открываете пришедшее на почту  письмо, а там сообщение о взыскании с вас  десяти миллионов? Ну и о наложении ареста на ваши расчетные счета, конечно. При этом вы твердо знаете, что кредит в банке не брали, ни у кого и десяти тысяч не одалживали, а в  вашем бизнесе никаких взыскателей нет и быть не может.  Хорошая ситуация?

Да, для тех, у кого нет десяти миллионов, прошу представить меньшую сумму. Ну скажем, копили на машину, положили на депозит миллион, пришла информация о взыскании двух. Депозит арестован – разумеется.

Такого быть не может? Ну нет, как раз таки может. И сейчас расскажу как.

Летом прошлого года ООО  «Ариадна» обращается в арбитражный суд с иском к ООО «РИТЕР» о взыскании практически десяти миллионов по договору транспортной экспедиции.  Таких дел в арбитражных судах миллионы.

ООО «РИТЕР» иск признает. («Ну да, должны, не спорим»). Тоже ничего  выходящего за рамки обычного.

Арбитражный суд в виде судьи счастлив: дело вести не надо, в бумагах разбираться  тем более.  Короче говоря,  никакого спора нет; суд быстро выносит решение – иск удовлетворить, взыскать с ООО «РИТЕР» десять миллионов.

 Через шесть дней после вынесения решения ООО «Ариадна» уступает право требования новой организации – Обществу с ограниченной ответственностью «СИГМА», которое создано за  пять дней (!!!) до уступки. Опять же все согласны, Арбитражный суд тоже. В тонкости (вернее, причины) уступки никто  и не углубляется.

На этом этапе ООО «Ариадна» быстренько начинает процесс ликвидации и через несколько месяцев вполне официально и очень успешно прекращает свое существование. Всё – ни организации, ни документации, ни начала всей этой истории.

Но не будем заглядывать вперед.

Итак, октябрь 2017 года. Арбитражный процесс по сути остается с двумя участниками: «Сигма»  (взыскатель), ООО «РИТЕР» (должник). И десять миллионов, которые еще никто никому не заплатил.  Но которые должен «РИТЕР».

И тут появляется добрый (ну просто очень добрый)  человек -  индивидуальный предприниматель Б-в, который представляет в суд договор перевода долга и принимает на себя в полном объеме долг в десять миллионов – уже перед вновь созданной «СИГМОЙ». Прекрасный шаг – и можно было бы наградить его аплодисментами даже, если бы не одно обстоятельство…..

Итак. Физическое лицо (а индивидуальный предприниматель относится к этой категории) действует в судах, как известно, либо лично либо по доверенности. Личность человека удостоверяется, и это опять всем известно, паспортом.

Когда мы приходим в банк и собираемся снять деньги со своего счета, операционист  проверяет представленный паспорт – в том числе под специальным прибором. Подобных приборов в судах нет.

Поэтому  под видом  г-на Б-ва в Арбитражный суд Московской области появилось неизвестное лицо, представившее паспорт с теми же реквизитами, что и настоящий, только с другой фотографией. Кроме всего прочего, если настоящий паспорт заполнен вручную (раньше было и так), то поддельный напечатан. Копия этого волшебного документа осталась в деле.

Судья, опять же не сильно вдаваясь в подробности, вынес соответствующее определение и осуществил так называемое процессуальное правопреемство.   И теперь вместо «РИТЕРА», который был должен   «СИГМЕ» десять миллионов, эти десять миллионов должен уже г-н Б.

То есть Вы.

Именно так, поскольку в этой схеме, достаточно простой и изящной, может оказаться абсолютно любое лицо. Достаточно только  знать паспортные данные (а они  представляются нами всеми на каждом шагу: на почте, в том же банке, в МФЦ, да где угодно) и уметь (пусть даже не очень профессионально) подделать паспорт.   

А потом вы будете бесконечно доказывать, что это не вы подписывали договор перевода долга, что никогда (ну совсем никогда) вы этого «РИТЕРА»  не видели.  И вы думаете, вам поверят?

Я сейчас рассказываю реальную историю. Все, что здесь изложено, может быть подтверждено документально. Я юрист – и к тому времени, когда г-н Б-в объяснил мне свою ситуацию, по делу уже был выдан исполнительный лист. На десять миллионов. По поддельному паспорту. И этот исполнительный лист уже был предъявлен ко взысканию в городе Кирове.

Почему в Кирове? А почему бы и нет, у второго пострадавшего  по такой же схеме вместо Кирова был Воронеж.

К тому же есть  и иной смысл в указании неправильного адреса: вы никогда не получите письмо из арбитражного суда. И не узнаете даже, что в отношении вас ведется какое-то дело. 

Для тех продвинутых, которые регулярно заглядывают в картотеку арбитражных дел, сообщаю: это не спасает. В нашем случае г-н Б-в тоже просматривал картотеку регулярно. Но своего дела не увидел. Причина проста и неоригинальна: в его фамилии суд допустил одну ошибку. Наверное, случайно… 

И наш г-н Б-в был не одинок. Всего восемь дел в арбитражном суде проводилось по той же самой схеме. Достаточно в картотеке дел ввести  название ООО «Ариадна» - все достаточно быстро становится понятно. Справедливости ради, до исполнительных листов дошли два. В нескольких делах была попытка перевести долг на лицо юридическое (а не на физическое, как в нашем случае). Это оказалось мошенникам сложнее: видимо, сотрудники юридических лиц все же тщательнее просматривают картотеку арбитражных судов  - факт мошенничества был обнаружен на ранней стадии; представители юридических лиц сами явились в процесс. Практически все заявили в полицию.

Г-н Б-в тоже, разумеется, заявил в полицию. В Кирове возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Разумеется, пока никого не нашли. Боюсь, и не найдут.

Лирическое отступление о полиции, если позволите. 

У меня есть клиент, попавший в ДТП. Ничего необычного, опять же. В ДТП виновен не он, но виновник  с места происшествия скрылся. Слава Богу, физически никто не пострадал, но машина клиента, что называется, «в хлам». То есть восстановлению не подлежит. А если нет виновника ДТП, то нет и выплаты по ОСАГО. 

В данном деле был нюанс: виновник не только остановился и первоначально вступил с нашим пострадавшим клиентом в беседу (а потом уже скрылся), но на месте ДТП остался номер его машины. Ну видимо, оторвался при столкновении, а тот и не заметил.

И что вы думаете – его нашли? Ошибаетесь. Полиция уже дважды выносила постановления об отказе в возбуждении дела по административному правонарушению – и только потому, что данный водитель (фамилию и телефон его установили) не отвечает по номеру домашнего телефона, а по мобильному говорит, что он на заработках  где-то на Урале. То есть для того, чтобы не быть привлеченным к какой-то ответственности, нужно просто не являться по вызову полиции. 

Обжалование постановления результата не принесло.

Конечно, в данном случае речь не шла о десяти миллионах. Но ведь и машины в нашей стране стоят недешево.

Поэтому судьба уголовного дела в Кирове вызывает у меня ощущение  легкой бесперспективности. 

Это ощущение усиливается исходя из того, что г-ном Б-вым было написаны  примерно двадцать писем в различные полицейские инстанции. На некоторые письма ответа не получено вообще; на некоторые получены отписки. Любимое занятие нашей полиции – отправить материал в другое отделение полиции (лучше в другой город). Там его долго регистрируют, а потом снова отправляют обратно. И так до того счастливого момента, пока заявителю не надоест.

Но остается арбитражный суд. Напоминаю, первоначально там был представлен подложный паспорт г-на Б-ва. 

Кстати, эту копию подложенного паспорта ни один полицейский даже не попытался изъять из дела – это никому не интересно. И арбитражный суд, зная уже, что в деле подложный паспорт, не сообщил об этом в полицию. Видимо, счел это неважным.

И если кто-то сейчас думает, что достаточно  было придти настоящему г-ну Б-ву с настоящим паспортом – и все, дело выиграно, - то он сильно ошибается. Суд  посчитал, что этого не достаточно. И назначил экспертизу подписи г-на Б-ва на представленных в суд документах. За счет Б-ва, разумеется. 

Проведение экспертизы  поручили некоммерческой организации, название которой упоминать не буду. И данная организация достаточно быстро пришла  к выводу, что подпись на документах принадлежит самому Б-ву, но выполнена им в стиле «автоподлога» (то есть человек подписывает сам, но так, чтобы это можно было принять за подделку).

Вот тут уже стало совсем захватывающе. Пришлось искать рецензента с опытом и именем, который бы написал рецензию на данную экспертизу и объяснил суду, что это чистой воды бред. Опять же за деньги г-на Б-ва.

Суд, посмотрев на рецензию, назначил повторную экспертизу.  Чем закончится – пока не знаю. Но опять же, как вы уже догадываетесь,  экспертиза проводится  за деньги г-на Б-ва. К слову: данное дело находится в  апелляционном суде, то есть суде второй инстанции.

Одновременно мы предъявили иск к «РИТЕР» о признании сделки недействительной. Представители данной компании в суд не являлись ни на одно заседание. Но судья (Арбитражный суд Московской области)  с самого первого заседания очень хотела дело приостановить. И требовала от нас представления доказательств. Причем таких – цементно-железобетонных.

Пришлось проявить креативный подход – и найти частных детективов. Опять же, как уже всем понятно, на деньги Б-ва. 

Не вдаваясь в технические сложности,  переходим к полученной информации. А она ну очень впечатляюща!

Единственный участник и он же генеральный директор «РИТЕР» г-н М-н сидит. Сидит (то бишь находится в местах лишения свободы) давно: с мая прошлого года. И не за какое-то преступление в сфере предпринимательской деятельности, и не за неуплату налогов. Он сидит за кражи имущества из дачных домиков. Его обвинительное заключение включает огромное количество эпизодов, а чтение его предполагает наличие времени на 423 страницы.    

Помимо всего прочего, нами была получена информация о том, что «РИТЕР» не имеет расчетных счетов с 2014 года, то есть уже четыре года. Генеральный директор, он же единственный участник, напоминаю: сидит с мая 2017. И при этом организация по данным налоговых органов продолжает действовать. В реестре лиц, имеющих задолженность по налогам, она почему-то не числится. Как организация платит налоги не имея расчетного счета? 

Нет и фамилии генерального директора в реестре массовых руководителей. На самом деле этот господин (сидящий в Челябинске) является руководителем еще четырех действующих организаций.   А если считать организации ликвидированные, то он являлся   руководителем 19-ти организация, а учредителем 20-ти. Практически бизнесмен века! 

Да,  с 2003 года он  состоит на учете у психиатра,  образование его закончилось на седьмом классе средней школы, работал он сантехником (и то непродолжительное время), а проживает в Челябинске. Вернее, проживал - до того времени, как не переместился в места лишения свободы, опять же в том же Челябинске. 

Это психологический портрет генерального директора той организации, которая заключила договор транспортной экспедиции на десять миллионов рублей, признала долг в арбитражном суде, а затем перевела долг на г-на Б-ва. Но и это не главное. Главное, что в момент подписания договора  перевода долга наш генеральный директор уже полгода как сидел!

Все, дело выиграно? Ничего подобного. Суду этого показалось мало. Суд потребовал представить заявление, подписанное собственноручно сидящим генеральным директором, где черным по белому было бы написано, что подпись на договоре он не ставил.  

Представляете примерно, как дотянуться до человека, находящегося в местах лишения свободы? В Челябинске, напоминаю. Но,  поскольку иного выхода из ситуации никто не предлагал, пришлось. Опять частные детективы (опять денежные средства с тем же плательщиком), опять длительные переговоры, технические вопросы, уговоры номинального генерального директора (то бишь сантехника, сидящего за кражи) и прочее. И мы это сделали! Получили из Челябинска заявление г-на М-на, заверенное руководителем исправительно-трудового учреждения. В котором данный гражданин признал, что ни фирму под названием «РИТЕР» он не учреждал, ни договоров (в том числе и нашего) не подписывал.

Ну теперь дело выиграли? Да нет же. Поверьте мне,  нет. Арбитражный суд Московской области все равно приостановил дело.

Имея тридцатилетний опыт практической юридической деятельности, я уже привыкла ко всему. И к неповоротливости, крайней громоздкости нашей судебной системы, к  безумной длительности процессов, к некомпетентности и крайней амбициозности судей. Но в глубине души все же хотелось бы надеяться, что суд будет способствовать выяснению истины и установлению справедливости, а не препятствовать  всему этому. 

В изложенной выше ситуации мошенники проводят свою преступную схему с  непосредственной помощью суда. Ведь именно в суд представляются ими подложные документы, именно суд по эти документам выносит решение и выдает исполнительный лист, - и именно суд категорически не хочет воспринимать никакие доказательства с нашей стороны. Даже если эти доказательства бесспорно свидетельствуют об обратном. 

Простите, я что-то не поняла. Это именуется правосудием?

      

 

 

 

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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Воспитать спортсмена – задание не из лёгких

Воспитать спортсмена – задание не из лёгких

В каждой семье рано или поздно наступает такой момент, когда родители принимают решение отдать малыша в какую-либо спортивную секцию. Спорт развивает двигательную активность ребенка, улучшает его выносливость и физическую подготовку, а также прививает малышу любовь к активному отдыху.

//Здоровье

Опубликованы советы медиков по снижению давления без использования таблеток

Опубликованы советы медиков по снижению давления без использования таблеток

Медики рассказали о способах, с помощью которых можно снизить артериальное давление без приема лекарственных препаратов. Об этом рассказывается в заметке, выложенной в российском сегменте интернета.

//Спорт

Нурмагомедов: прошу прощения у всех, кого "обидел нашей общей победой"

Нурмагомедов: прошу прощения у всех, кого "обидел нашей общей победой"

Российский борец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов извинился перед всеми, кого "обидел нашей общей победой". Накануне спортсмен в бою с Конором Макгрегором защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.

//В мире

В МИД Украины призывают сохранить санкции в отношении России

В МИД Украины призывают сохранить санкции в отношении России

В Министерстве иностранных дел Украины призвали сохранить санкции в отношении Российской Федерации. Соответствующее заявление сделала в понедельник, 8 октября, пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.

//Шоу-бизнес

Счета Елены Степаненко арестованы

Счета Елены Степаненко арестованы

Хамовнический суд наложил арест на все счета известной артистки Елены Степаненко. Согласно последней информации, подобные меры были приняты по требованию адвоката юмориста Евгения Петросяна.

//В мире

Песков высказался о возможных отставках в Минобороны из-за заявлений США

Песков высказался о возможных отставках в Минобороны из-за заявлений США

Заявления Нидерландов и США о якобы предпринятых Россией кибератаках не является и не может быть основанием для рассмотрения вопроса об отставках в Министерстве обороны РФ и в Генштабе.

//В мире

Китай сообщил о готовности к переговорам с США по торговым противоречиям

Китай сообщил о готовности к переговорам с США по торговым противоречиям

Министр иностранных дел Китая Ван И в рамках встречи с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что Пекин по-прежнему готов к переговорам с Соединенными Штатами по всем торговым противоречиям.

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