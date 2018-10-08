Озвучен средний доход работающего пенсионера

Работающие пенсионеры в России в среднем получают зарплату в размере почти 32 тыс. рублей в месяц. Такую цифру приводит со ссылкой на данные своего исследования один из российских банков. Стало известно, в каких городах России самые высокие и низкие зарплаты

При этом, согласно статистическим данным исследования, с учетом пенсии общий доход женщин после 55 лет и мужчин после 60 лет в среднем составляет 46 тыс. рублей в месяц.

Эта цифра превышает средний месячный доход работающих граждан допенсионного возраста: по данным Росстата, среднемесячная заработная плата по состоянию на июль составляла 42,4 тыс. рублей.