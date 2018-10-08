Экс-супруга Джигарханяна не понимает суть предъявленных ей обвинений
8 октября 2018, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]
Бывшая супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что не понимает суть выдвинутых против нее обвинений.По ее словам, показания супруга - либо донос, либо бред.
Мировой суд в Москве сегодня продолжил рассмотрение дела бывшей супруги Армена Джигарханяна. Виталину Цымбалюк-Романовскую обвиняют в нарушении тайны личной жизни актера. Виталина заявила после заседания, что никаких преступлений не совершала, то, что ее могу лишить свободы, женщина исключает.
Следующее заседание назначено на 22 октября и там запланирован допрос Цымбалюк-Романовской. Она и судья настаивают на присутствии Армена Джигарханяна.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес