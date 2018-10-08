Экс-супруга Джигарханяна не понимает суть предъявленных ей обвинений

Бывшая супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что не понимает суть выдвинутых против нее обвинений.По ее словам, показания супруга - либо донос, либо бред.

Мировой суд в Москве сегодня продолжил рассмотрение дела бывшей супруги Армена Джигарханяна. Виталину Цымбалюк-Романовскую обвиняют в нарушении тайны личной жизни актера. Виталина заявила после заседания, что никаких преступлений не совершала, то, что ее могу лишить свободы, женщина исключает.

Следующее заседание назначено на 22 октября и там запланирован допрос Цымбалюк-Романовской. Она и судья настаивают на присутствии Армена Джигарханяна.