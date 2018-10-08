Главный спецназ России отмечает день рождения

Центру специального назначения ФСБ РФ исполняется 20 лет. Навскидку это одна из тех крупиц информации о центре, которая не относится к разряду государственной тайны — день рождения Центра специального назначения ФСБ РФ. В него входит вся элита российского спецназа. В их числе «Альфа», «Вымпел».

В боевой биографии самые громкие операции (Дубровка, Беслан), уничтожение самых опасных бандитов: Салмана Радуева, Арби Бараева, Аслана Масхадова.

Центр был создан ровно 20 лет назад. Инициатором его создания стал тогдашний Директор ФСБ РФ Владимир Путин. 8 октября 1998 года произошло объединение всей элиты российского спецназа в ЦСН.