На Донбассе поминают Захарченко
8 октября 2018, 16:30 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Мэр города Горловка Иван Приходько с грустью вспомнил погибшего главу ДНР Александра Захарченко. Много ошибался, но не перестал быть батей. При нем жители ДНР чувствовали себя защищенным. Этими словами вспомнил Александра Захарченко горловский градоначальник в записи на своей страничке на фейсбуке.
Свой пост Иван Приходько посвятил грядущей поминальной дате: 40 дней со дня гибели Александра Захарченко.
Тем временем официальный военный Донецк по своему помянул погибшего главу республики. Пятой бригаде присвоено имя Александра Захарченко.
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