На Донбассе поминают Захарченко

Мэр города Горловка Иван Приходько с грустью вспомнил погибшего главу ДНР Александра Захарченко. Много ошибался, но не перестал быть батей. При нем жители ДНР чувствовали себя защищенным. Этими словами вспомнил Александра Захарченко горловский градоначальник в записи на своей страничке на фейсбуке.

Свой пост Иван Приходько посвятил грядущей поминальной дате: 40 дней со дня гибели Александра Захарченко.

Тем временем официальный военный Донецк по своему помянул погибшего главу республики. Пятой бригаде присвоено имя Александра Захарченко.