Эксперты: Игнорирование головного убора приводит к страшным последствиям
8 октября 2018, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]
Как выяснили эксперты, охлаждение кожи головы негативно сказывается на красоте волос. Во-первых, шапку надо надевать тем, кто активно отращивает шевелюру. Температура ниже минус десяти градусов вредит волосяным луковицам.
«Происходит ухудшение волосяного питания. Плохая доставка всех питательных веществ в волос. Сильно замедляется рост волос», — объясняет врач-трихолог Александра Суханова.
Также игнорирование головного убора может привести к заболевания ЛОР-органов, пишет NEWS.ru.
«Любое переохлаждение способствует развитию заболеваний. Самые распространённые — гайморит, синусит, ангина, отит. Также оно провоцирует обострение хронических заболеваний», — рассказал эксперт.
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