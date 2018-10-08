Эксперты: Игнорирование головного убора приводит к страшным последствиям

Как выяснили эксперты, охлаждение кожи головы негативно сказывается на красоте волос. Во-первых, шапку надо надевать тем, кто активно отращивает шевелюру. Температура ниже минус десяти градусов вредит волосяным луковицам.

«Происходит ухудшение волосяного питания. Плохая доставка всех питательных веществ в волос. Сильно замедляется рост волос», — объясняет врач-трихолог Александра Суханова.

Также игнорирование головного убора может привести к заболевания ЛОР-органов, пишет NEWS.ru.

«Любое переохлаждение способствует развитию заболеваний. Самые распространённые — гайморит, синусит, ангина, отит. Также оно провоцирует обострение хронических заболеваний», — рассказал эксперт.