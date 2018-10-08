Яровая дала комментарии по поводу возможного дефицита продуктов

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала вбросом сведения о вероятном дефиците продуктов из-за запрета для торговых сетей на возврат товаров поставщикам. Она предлагает провести парламентские слушания по этому вопросу. В магазинах возможен дефицит продуктов ?

«Запугивание дефицитом продуктов – не более чем вброс недостоверной информации лоббистами торговых сетей и грубый обман россиян», - заявила Яровая, передает РИА Новости. Она отметила, что иностранным компаниям торговые сети не могут ничего возвращать, не имеют права. Значит, не учитываются интересы только отечественных производителей.

Яровая напомнила, что инициатива была поддержана 75 регионами России, 9 отраслевыми союзами производителей, проводились свыше 600 круглых столов с участниками продовольственного рынка в регионах.