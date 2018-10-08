Названа средняя зарплата заключенного в РФ

Среднемесячный заработок заключённых российских колоний колеблется от 4,8 до 5 тысяч рублей. Это зависит от уровня квалификации заключённых, а также от направления работы и норм выработки.

Временно исполняющий обязанности начальника управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осуждённых Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Пантелеев сообщил, что в 2018 году средний уровень зарплаты заключенных вырос почти на 30%. Годовой объём выполненных работ в денежном эквиваленте составил около 30 миллиардов рублей, передает ТАСС.

На наиболее успешных предприятиях зарплата заключенных составляет 50 тысяч рублей в месяц, но таких предприятий в уголовно-исполнительной системе мало.