Как сообщили эксперты, в Беларуси впервые провели повторную пересадку сердца. После первой трансплантации у пациента начались осложнения. Потребовалась новая операция.

Пациента недавно перевели из реанимации в терапию. Мужчина уже строит планы на будущее. Они простые: жить и трудиться ради семьи, передает информационно - аналитический портал mir24.tv.

«Детей еще хотелось бы поднять немножко. Помочь и дочке выучиться. Не закончила пока образование. Сын еще пока в школе», – признался пациент Александр Каптюк.