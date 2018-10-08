В Беларуси впервые провели повторную пересадку сердца
8 октября 2018, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщили эксперты, в Беларуси впервые провели повторную пересадку сердца. После первой трансплантации у пациента начались осложнения. Потребовалась новая операция.
Пациента недавно перевели из реанимации в терапию. Мужчина уже строит планы на будущее. Они простые: жить и трудиться ради семьи, передает информационно - аналитический портал mir24.tv.
«Детей еще хотелось бы поднять немножко. Помочь и дочке выучиться. Не закончила пока образование. Сын еще пока в школе», – признался пациент Александр Каптюк.
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