Борис Дубровский сохранит льготы и пособия пенсионерам

Благодаря успешной экономической политике на Южном Урале есть средства для того, чтобы в полной мере сохранить все ключевые льготы и пособия для людей старшего возраста. Кроме того, выплата вырастет до 700 рублей. Такое решение принял глава региона Борис Дубровский.

Для того, чтобы обеспечить исполнение всех соцгарантий, Борис Дубровский распорядился направить на эти цели более пяти миллиардов рублей. На празднике в честь Международного дня пожилого человека, губернатор рассказал, что ЗСО вместе с правительством области приняли ряд соответствующих законов. Согласно им мужчинам с 60 лет и женщинам с 55-ти будут предоставляться региональные льготы,при этом без привязки к новому возрасту выхода на пенсию.

Сохранятся льготы на проезд в пригородных поездах, выплаты на текущий и капремонт жилья, а также действующие выплаты для ветеранов труда и войны. Кроме того, выплата будет увеличена с 500 до 700 рублей.

Председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Южного Урала Анатолий Сурков поблагодарил главу региона Бориса Дубровского за заботу о людях старшего поколения и отметил, что зал разразился аплодисментами после того, как выслушал главу региона.