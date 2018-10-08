Челябинск

//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

Борис Дубровский предложил снизить транспортный налог в 50 раз

8 октября 2018, 14:39 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Борис Дубровский предложил снизить транспортный налог в 50 раз

Существенные послабления в налоговых выплатах получат люди пенсионного возраста. С соответствующей инициативой он обратился к депутатам регионального ЗСО.

Глава региона на встрече,посвященной Дню пожилого человека, рассказал, что он предложил изменить расчет мощностей двигателей для ряда автомобилей.

- Мы приняли решение снизить ставку для автомобилей мощностью от 150 до 180 лошадиных сил до 1 рубля, - рассказал Борис Дубровский. Сейчас ставка составляет 50 рублей.

 

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

БЛ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

Борис Дубровский сохранит льготы и пособия пенсионерам

Борис Дубровский сохранит льготы и пособия пенсионерам 14:48

Благодаря успешной экономической политике на Южном Урале есть средства для того, чтобы в полной мере сохранить все ключевые льготы и пособия для людей старшего возраста. Кроме того, выплата вырастет до 700 рублей. Такое решение принял глава региона Борис Дубровский. >>
Борис Дубровский предложил снизить транспортный налог в 50 раз

Борис Дубровский предложил снизить транспортный налог в 50 раз 14:39

Существенные послабления в налоговых выплатах получат люди пенсионного возраста. С соответствующей инициативой он обратился к депутатам регионального ЗСО. >>
Выиграй приставку для цифрового ТВ от газеты «Губерния»

Выиграй приставку для цифрового ТВ от газеты «Губерния» 13:29

С 10 января 2019 года государство перестанет субсидировать распространение аналогового телевизионного сигнала в городах и поселках с населением менее ста тысяч человек. Но все эти каналы можно будет смотреть по бесплатному цифровому телевидению. Для этого к телевизорам старого образца потребуется установить цифровую приставку. >>
Бурматов дал срок до конца недели устранить аварийные люки

Бурматов дал срок до конца недели устранить аварийные люки 13:23

Люки и ливневки стали настоящими ловушками для автомобилистов в Челябинске. Дело в том, что после ремонта центральных улиц люки стали выше на несколько сантиметров, а ливневки - ниже. Либо лавировать, либо портить подвеску. Автомобилисты пожаловались депутату Госдумы Владимиру Бурматову >>
Книга о «Вечернем Челябинске» расскажет про 50-летнюю историю газеты

Книга о «Вечернем Челябинске» расскажет про 50-летнюю историю газеты 12:52

В этом году газета «Вечерний Челябинск» отметит свой 50-летний юбилей. К этой знаменательной дате в южноуральской столице будет выпущена книга «50 лет вместе с городом», которая расскажет об истории газеты от первых лет становления до современности. >>
У Tele2 вырос в семь раз международный интернет-роуминг

У Tele2 вырос в семь раз международный интернет-роуминг 08:17

Только за три месяца лета клиенты оператора сотовой связи Tele2 на Урале скачали в роуминге из-за границы в семь раз больше информации, чем обычно. Это получилось благодаря росту географии стран для безлимитного интернета. >>

//Новости МирТесен



В Чурилово достроят новую современную школу

В Чурилово достроят новую современную школу 05.10 14:33

Новую школу для жителей микрорайона Чурилово в Челябинске достроят к началу следующего учебного года. Такое требование выдвинул депутат госдумы Владимир Бурматов в ходе посещения строящегося здания. Кроме того, он помог ученикам быстрее добираться до местной школы — сейчас их будет собирать школьный автобус. >>
Анатолий Литовченко поздравил педагогов

Анатолий Литовченко поздравил педагогов 05.10 13:29

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко от всей души поздравил работников сферы образования с профессиональным праздником. Он заявил, что быть преподавателем — это дар, и настоящий педагог всегда дает больше, чем заложено в программе обучения. >>
Единороги в Челябинской области

Единороги в Челябинской области 05.10 10:14

Современная тенденция такова, что детские праздники обходятся порой не дешевле, чем взрослые. Угощение, украшения – на все это тратится немало денег, но на организации праздника вполне можно сэкономить, при этом нисколько не потеряв в качестве! Так, купить всю атрибутику для детского праздника вы сможете в магазине постоянных распродаж «Галамарт» - цены в нем вас приятно удивят. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
РМК открыла в Кыштыме лабораторию будущих инженеров

РМК открыла в Кыштыме лабораторию будущих инженеров 04.10 16:04

Благодаря победе в конкурсе Русской медной компании "Измени свой город к лучшему" в Центре технического творчества появился новехонький 3D-сканер, станок с числовым программным управлением и детали для строительства робототехники. На них будут заниматься порядка 400 ребят ежегодно возрастом от 13 лет. Сумма гранта составила 250 тысяч рублей. >>
Глава Металлургического района поздравил педагогов с днем учителя

Глава Металлургического района поздравил педагогов с днем учителя 04.10 15:29

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и дополнительного образования, ветераны педагогического труда! >>
«Вечерка» и главное литературное событие 2018 года на Южном Урале

«Вечерка» и главное литературное событие 2018 года на Южном Урале 04.10 15:26

5 и 6 октября в челябинской Публичке пройдет традиционная Южноуральская книжная ярмарка — территория общения участников большого литературного процесса. Запланировано более 40 мероприятий с участием писателей, издателей, книготорговцев, читателей и библиотекарей, главная цель которых — продвигать книгу как источник идей развития общества. >>

//Новости Redtram

Бурматов и Цуканов обсудили экологию Южного Урала

Бурматов и Цуканов обсудили экологию Южного Урала 04.10 10:54

депутат Госдумы Владимир Бурматов встретился с полпредом президента России Николаем Цукановым,чтобы обсудить проблемы экологии Южного Урала и наметить ноябрьскую встречу промышленников, глав регионов и представителей исполнительной власти, которая пройдет в Екатеринбурге и Челябинске. >>
В Челябинске установят три тысячи новых контейнеров для мусора

В Челябинске установят три тысячи новых контейнеров для мусора 04.10 09:43

Прямо сейчас в Челябинске началась сборка новых, более вместительных контейнеров для бытового мусора. Они частично заменят баки в Тракторозаводском и Калининском районах Челябинска. Всего ожидается установка порядка трех тысяч новых емкостей. >>
На Южном Урале начались масштабные учения энергетиков

На Южном Урале начались масштабные учения энергетиков 03.10 15:03

На учебно-тренировочном полигоне филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» в Красноармейском районе Южного Урала начались командно-штабные учения. Эксперты проверят готовность энергетиков ОАО «МРСК Урала» к ликвидации аварийных ситуаций и предупреждению массовых отключений энергетических объектов, которые вызваны опасными природными явлениями. >>

//Новости ADWILE

Минэкологии Южного Урала проследит за каждым контейнером для мусора

Минэкологии Южного Урала проследит за каждым контейнером для мусора 03.10 14:55

Если в вашем дворе не хватает контейнеров для бытового мусора или площадка до сих пор заполнена отходами – звоните. >>
Две недели бесплатного теста безлимита на интернет предлагает Tele2

Две недели бесплатного теста безлимита на интернет предлагает Tele2 03.10 13:56

Хотите протестировать бесплатный безлимит на интернет и связь внутри сети? Компания Tele2 запускает двухнедельный тест-драйв нового тарифа «Мой безлимит». Если понравится - останетесь. >>
В столице Южного Урала прошел евразийский форум

В столице Южного Урала прошел евразийский форум 03.10 07:48

27 сентября в Челябинске состоялся международный молодежный форум «Евразийская интеграция – выбор молодых», в котором приняли участие представители Казахстана и Таджикистана. >>
7 октября в Челябинске состоится шоу «DIVA» от Ани Лорак

7 октября в Челябинске состоится шоу «DIVA» от Ани Лорак 03.10 07:45

7 октября в ДС "Юность", в 19:00 дива Ани Лорак представит шоу, которого еще не было в истории нашего шоу-бизнеса. В программе прозвучат признанные хиты в смелых аранжировках: «Зеркала», «Обними меня», «Сопрано», «Сумасшедшая», «Ты еще любишь», «Забирай рай» и другие. >>
Борис Дубровский: Ситуация с вывозом отходов в Челябинске преломлена

Борис Дубровский: Ситуация с вывозом отходов в Челябинске преломлена 02.10 16:36

Борис Дубровский лично проконтролировал качество уборки контейнерных площадок Курчатовского и Калининского района - именно по ним в правительство региона поступило максимальное количество жалоб. Итогом проверки стало совещание, на котором глава региона распорядился выделить дополнительные 20 миллионов рублей >>
В Екатеринбурге состоится международная туристская выставка «Expotravel 2018»

В Екатеринбурге состоится международная туристская выставка «Expotravel 2018» 02.10 15:57

Она состоится 5 и 6 октября на площадке Президентского Центра Бориса Ельцина (Бориса Ельцина, 3). В рамках выставки запланировано более 40 интересных деловых мероприятий: >>

//Новости партнеров

Южный Урал ждет дополнительные средства федерального бюджета

Южный Урал ждет дополнительные средства федерального бюджета 02.10 13:03

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов рассказал, что впервые за последние несколько лет бюджет страны будет реализован с профицитом порядка двух триллионов рублей. Это позволит обеспечить все социальные гарантии, в том числе и индексацию пенсий, а также даст возможность регионам продолжать реализацию приоритетных нацпроектов. >>
В Красногорском открыли обновленный Дом культуры и новый кинозал

В Красногорском открыли обновленный Дом культуры и новый кинозал 01.10 16:00

Поселок Красногорский сохранил почетное имя для обновленного дома культуры – он остался ДК имени Ленина. А вот новенький кинозал, который, кстати, появился благодаря федеральной программе по развитию кино и поддержке региональных властей, получил легендарное имя. >>
Йонас Энлунд стал игроком «Трактора»

Йонас Энлунд стал игроком «Трактора» 01.10 12:29

Соглашение с финном рассчитано до конца сезона. В прошедшем сезоне Энлунд играл за «Сибирь», провел 55 матчей и набрал 26 (9+17) очков при показателе полезности +10. >>
Проект «Сделано в Челябинске» : Игорь Файнман

Проект «Сделано в Челябинске» : Игорь Файнман 01.10 12:27

ООО «Академия финансов и биржи» основано в 2017 году. Компания создана экспертами в области управления личными финансами и инвестициями. Преподаватели и консультанты «Академии финансов и биржи» — успешные трейдеры России, ученые, финансовые эксперты, признанные специалисты в области экономики, частные практикующие инвесторы. >>
В Челябинск 16 ноября приедет глава Минприроды России

В Челябинск 16 ноября приедет глава Минприроды России 01.10 09:25

Совещание между членами профильного Комитета Госдумы по экологии, руководством Минприроды страны и Росприроднадзора намечено в Челябинске на 16 октября. Как рассказал глава Комитета Владимир Бурматов, инициатором встречи выступил глава Южного Урала Борис Дубровский. >>
В Металлургическом районе прибраны почти все контейнерные площадки

В Металлургическом районе прибраны почти все контейнерные площадки 28.09 14:13

Депутат Госдумы Владимир Бурматов начал свою региональную неделю с объезда контейнерных площадок Челябинска. В первую очередь он побывал в Металлургическом районе, где порядка 250 мусорок не вывозились в течение нескольких дней. >>

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры