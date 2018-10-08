Борис Дубровский предложил снизить транспортный налог в 50 раз
8 октября 2018, 14:39 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Существенные послабления в налоговых выплатах получат люди пенсионного возраста. С соответствующей инициативой он обратился к депутатам регионального ЗСО.
Глава региона на встрече,посвященной Дню пожилого человека, рассказал, что он предложил изменить расчет мощностей двигателей для ряда автомобилей.
- Мы приняли решение снизить ставку для автомобилей мощностью от 150 до 180 лошадиных сил до 1 рубля, - рассказал Борис Дубровский. Сейчас ставка составляет 50 рублей.
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