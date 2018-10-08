Итоги летней курортной кампании в Туапсинском районе

В Туапсе прошло совещание, на котором подвели итоги завершившегося высокого сезона. По поручению председателя Законодательного Собрания края Юрия Бурлачко в нем принял участие секретарь комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Андрей Булдин.

Представители органов местного самоуправления, силовых структур, руководители здравниц под руководством главы муниципалитета Анатолия Русина обсудили итоги летней кампании и подготовку к новому курортному сезону в Туапсинском районе. Так, в разгар сезона туристов принимали 496 здравниц, санаториев, гостиниц, отелей, домов отдыха с номерным фондом, включающим почти 66 тысяч мест. За девять месяцев на Туапсинском взморье отдохнули более 1 миллиона 600 тысяч человек. Одна из основных задач оздоровительной кампании – организация безопасного детского отдыха. Летом маленьких гостей встречали 27 здравниц, за четыре смены в них побывали 59 605 детей, а за девять месяцев в местных санаториях отдохнули около 72 тысячи мальчишек и девчонок. По оценке специалистов, серьезных нарушений в работе детских здравниц не выявлено. Приоритетным направлением работы, как и прежде, было обеспечение безопасного и комфортного отдыха на пляжах. Три туапсинских пляжа (в поселке Джубге, в Небуге и оздоровительного комплекса «Молния Ямал») в этом году вошли в перечень лучших в Краснодарском крае по уровню комфортабельности. На совещании также обсудили итоги внедрения стартовавшего нынешним летом эксперимента по взиманию курортного сбора. Участие в нем приняли четыре поселения – Джубгское, Небугское, Шепсинское и Новомихайловское. В результате собрано около 3,5 миллиона рублей. «Санаторно-курортный комплекс – визитная карточка Краснодарского края и ключевая отрасль экономики региона. Наш комитет активно работает над формированием и совершенствованием нормативной базы сферы туризма, но особенно важно то, что делается непосредственно объектами туриндустрии. Мы стремимся к тому, чтобы отдых на Кубани был доступным, комфортным и безопасным, а качество сервиса – высоким», – подчеркнул Андрей Булдин. На совещании директоров и работников лучших здравниц, отелей, пляжей, кемпингов наградили грамотами губернатора Кубани, благодарностью комитета Законодательного Собрания Краснодарского края, министерства курортов, туризма, олимпийского наследия региона и главы Туапсинского района.