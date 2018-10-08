В Истре зарезали молодую девушку

В подмосковной Истре было обнаружено тело 23-летней девушки с ножевым ранением шеи и грудной клетки. Убийцу устанавливают правоохранительные органы, сообщает пресс-служба областного ГСУ СКР.

Мертвую девушку нашли у дома на улице Ленина, пишет сайт Подмосковье сегодня. Следователи завели дело об убийстве. В настоящее время ведется тщательное расследование.