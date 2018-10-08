В силу вступили новые правила регистрации автомобилей
8 октября 2018, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]
В минувшее воскресенье, 7 октября, в нашей стране в силу вступил приказ №399 МВД России, который устанавливает новые правила государственной регистрации автомобилей и прицепов к ним в ГИБДД.
Теперь компьютер будет присваивать автомобильные номера в случайном порядке. Инспектор до последнего момента не будет осведомлен о том, какой номер получит та или иная машина.
Кроме того, согласно новым правилам, гражданам позволят регистрировать транспортные средства не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности.
Известно также, что срок хранения регистрационных знаков увеличен до 360 суток. Ранее подобная практика осуществлялась лишь в Москве, но теперь она будет распространена на всю страну, передает "Федеральное агентство новостей".
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