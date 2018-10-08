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Выиграй приставку для цифрового ТВ от газеты «Губерния»
8 октября 2018, 13:29 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
С 10 января 2019 года государство перестанет субсидировать распространение аналогового телевизионного сигнала в городах и поселках с населением менее ста тысяч человек. Но все эти каналы можно будет смотреть по бесплатному цифровому телевидению. Для этого к телевизорам старого образца потребуется установить цифровую приставку. Три такие приставки газета «Губерния» разыграет среди читателей.
«Губерния» объявляет конкурс для обладателей старых телевизоров (даже черно-белых). Любой южноуралец может бесплатно получить цифровую приставку. Она нужна, чтобы через три месяца не остаться без самых популярных каналов: Первый, Россия 1, НТВ, ТВ-Центр и других. С 10 января 2019 года государство перестанет субсидировать распространение аналогового телевизионного сигнала в городах и поселках с населением менее ста тысяч человек. Но все эти каналы можно будет смотреть по бесплатному цифровому телевидению. Оно доступно для 98,86 процента жителей Челябинской области, а главное его преимущество – это более качественные, чем у аналогового телевидения, изображение и звук. Для его приема достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона, а для телевизоров старого образца (старше пяти лет) потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку.
Чтобы выиграть такую приставку, необходимо прислать в редакцию «Губернии» историю о судьбе вашего телевизора. Например, о необычной покупке или семейной традиции просмотра какой-нибудь телепередачи. Может быть, у кого-то есть телевизор-«долгожитель», который исправно работает несколько десятков лет, – расскажите о нем!
Конкурс продлится до декабря. Самые интересные истории будут опубликованы в газете и на сайте gubernia74.ru, а три автора (их выберет редакционное жюри) получат не только комплект приемного оборудования для приема цифрового эфирного телевидения от челябинского филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», но и воспользуются правом бесплатной установки этой приставки.
Свои письма и фотографии присылайте по адресу: 454000, Челябинск, ул.Воровского 30, оф. 91 или на электронную почту gubernia_dom@mail.ru.
Напоминаем, что по закону о защите персональных данных, принимая участие в нашем конкурсе и отправляя нам письма, вы даете согласие на публикацию ваших имени, отчества и фамилии, а также присланных вами фотографий.
Для получения дополнительной информации по подключению к бесплатному цифровому телевидению можно звонить в Центр консультационной поддержки Челябинского ОРТПЦ с 9 до 18 часов по номеру: 8-800-350-7610. Звонок бесплатный.
Ответы на самые часто задаваемые вопросы по подключению цифрового телевещания вы можете найти на сайте gubernia74.ru в материале «Цифровое телевидение: что это, зачем и как подключать?»
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