Книга о «Вечернем Челябинске» расскажет про 50-летнюю историю газеты

В этом году газета «Вечерний Челябинск» отметит свой 50-летний юбилей. К этой знаменательной дате в южноуральской столице будет выпущена книга «50 лет вместе с городом», которая расскажет об истории газеты от первых лет становления до современности.

Презентация книги состоялась на Южно-Уральской книжной ярмарке, которая прошла на площадке областной универсальной научной библиотеки. Главный редактор «Вечернего Челябинска» Михаил Стерехов напомнил, что первый номер газеты вышел 31 декабря 1968 года. Проект книги был подготовлен еще десять лет назад, к 40-летию газеты, но в связи с различными организационными сложностями ее издание не получилось. Основные материалы для издания подготовили известные челябинские журналисты Юрий и Людмила Вишня, которые работали в «Вечернем Челябинске» в течение долгих лет.

Книга выйдет в декабре к юбилею газеты. Со стопроцентной вероятностью она будет оформлена в электронном варианте, рассматривается возможность печатного варианта. Составители стремились показать все пять десятилетий из жизни газеты в виде материалов, которые выходили на страницах «Вечерки». По ним можно будет проследить развитие города от пустырей до современного состояния. Там есть заметки, что принято решение о строительстве Торгового центра, первые сваи забиты под зданием цирка.

- Что мы утратили, что приобрели – об этом история, которая будет показана в этой книге. В год юбилея мы не можем не похвастаться – газета была пионером электроники. Первая компьютерная верстка была внедрена в «Вечернем Челябинске», внедрены стандарты, которые затем распространились на другие редакции. Мы впереди планеты всей – примеры тех времен показывают, - говорит Михаил Стерехов.

Большое внимание в книге будет уделено личности ее основателя и первого редактора - Михаила Петровича Аношкина. К юбилею газеты на улице его имени будет установлена мемориальная доска.

- Писатель, фронтовик, редактор. Легендарная личность. Кто-то опровергает истории, которые о нем рассказывают, кто-то верит. Но эти легенды мы должны сохранить. Один из достоверных фактов - он принимал участие в войне с 22 июня. Находился на границе и оказался под обстрелом. Прошел почти всю войну, дважды был представлен к званию Героя Советского Союза, награжден орденами и медалями, из которых больше всего ценил солдатскую медаль «За отвагу», - говорит Михаил Стерехов.

Книга расскажет о первом периоде становления редакции, первых журналистах и материалах. После смерти Михаила Петровича Аношкина на смену пришли его ученики и последователи, которые стремились сохранить принципы его работы: литературный стиль, желание быть ярким, двигаться быстрее, не сидеть на месте. Следующие главы отразят 80-е годы – сумасшедшие тиражи и огромный авторитет газеты. 90е годы - благодатное время, но и годы раздрая. С 2000-х годов у газеты начинается другая история, с 2010 года – очередной этап жизни.

- «Вечерний Челябинск» пережил различные эпохи и в каждую старался объективно освещать жизнь города, - отмечает Михаил Стерехов.

Главный редактор газеты пояснил, что в электронном виде книга будет доступна всем желающим. В печатном варианте книгу продавать не планируется. Она адресована в первую очередь людям, которые имеют непосредственное отношение к «Вечернему Челябинску».