МЧС выпустило экстренное предупреждение для москвичей

МЧС в понедельник, 8 октября, выпустило экстренное предупреждение для жителей и гостей Москвы. Согласно последней информации специалистов, сегодня днем в столице поднимется сильнейший ветер.

ГУ МЧС по Москве предоставлены рекомендации для граждан. Специалисты советуют не укрываться от непогоды под деревьями, а также обходить стороной шаткие конструкции и рекламные щиты. Согласно последним данным, предоставленной ведомству метеорологами, в период с 13.00 по 17.00 в столице ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. На сайте ГУ МЧС по Москве предоставлены рекомендации для граждан. Специалисты советуют не укрываться от непогоды под деревьями, а также обходить стороной шаткие конструкции и рекламные щиты.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что температура воздуха в столичном регионе в октябре будет выше климатической нормы на 2-3 градуса.