В Люберцах обнаружили труп неизвестного мужчины

В поселке Октябрьский городского округа Люберцы был найден труп неизвестного мужчины славянской внешности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Умершему было около 35 - 40 лет. Внешних признаков насильственной смерти на теле покойного не было, пишет сайт Подмосковье сегодня. Труп доставлен в морг для более тщательной экспертизы.