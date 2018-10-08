В подмосковном аэропорту "Жуковский" в понедельник, 8 октября, около 10 часов утра пассажирский самолет Boeing авиакомпании "Икар" задел находившийся на стоянке самолет А-320 "Уральских авиалиний". У А-320 повреждена правая сторона руля высоты.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет авиакомпании "Икар" вернулся из Китая, на борту воздушного судна находились 266 человек, передал "Пятый канал".

Как сообщила пресс-секретарь авиакомпании "Уральские авиалинии" Вера Гасникова, проводится расследование ЧП. Компания ждет заключения. По ее словам, говорить о предъявлении претензий к авиакомпании "Икар" "пока рано", - сообщает РБК.

В пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры ТАСС сообщили, что в результате столкновения у самолета "Уральских авиалиний" поврежден левый подкрылок и аэронавигационный фонарь.