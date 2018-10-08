Синоптики сообщили, какая погода будет в Москве в октябре

Синоптики рассказали, какая погода будет наблюдаться в Москве и Подмосковье в октябре. Информацию в понедельник, 8 октября, предоставила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Согласно последним данным, температура воздуха в Москве и области до конца текущего месяца будет выше климатической нормы на 3-4 градуса. Позднякова уточнила, что, вероятнее всего, снега в октябре москвичам и гостям города ожидать не следует, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее метеорологи сообщали, что столбики термометров в городе на этой неделе могут вновь подняться до 17 градусов выше нуля.