В магазинах возможен дефицит продуктов ?

Запрет для торговых сетей возвращать товары поставщикам по истечении срока годности может привести к дефициту продуктов в магазинах. Торговые сети в России опасаются, что могут столкнуться с нехваткой продуктов. Из-за невозможности вернуть товары ритейлерам придется уменьшить объем заказа.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что принятие инициированных вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и группой депутатов, поправок грозит риском того, что в некоторые часы работы магазинов и супермаркетов, невозможно будет купить продукты, в особенности в выходные дни. Председатель президиума АКОРТа Сергей Беляков рассказал, что серьезные сложности придутся на воскресенье. Как он объяснил, поскольку поставщики продукции завозят продукты в пятницу сразу на три дня и за первые два все могут раскупить, - пишут "Известия".

У исполнительного директора ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Вострикова другое мнение. Он считает, что предложенные Яровой поправки не грозят дефицитом продуктов в выходные дни, - сообщает "Правда.ру".

Минпромторг предлагает основатель продумать инициативу Госдумы, оценить все плюсы и минусы регулирующего воздействия. В ведомстве считают, что избыточное регулирование торговли может отрицательно сказаться на всех участниках рынка.