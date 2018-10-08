Сколько трусов положено российским военнослужащим на год

Правительство РФ внесло изменения в нормы вещевого снабжения военнослужащих в мирное время. Постановление № 1170, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Теперь "нательные кальсоны" стали трусами, и их положено военнослужащим по две штуки на год. В соответствии с постановлением правительства, изменится только наименование предметов военной формы одежды, рубахи - теперь "фуфайки", наименование "шапка-ушанка" заменена "шапкой". Шапки положены на пять лет.

"Шапка-ушанка из каракуля с козырьком" сократила свое название до "шапки из каракуля", а летние шерстяные брюки теперь будут называться просто летними брюками. В срок до 1 июня 2022 года российским военным перестанут выдавать шерстяные пилотки.

В Минобороны разъяснили, что "конструкция и форма" ушанок российских военных после переименования не изменится, - сообщает РИА Новости.

Как сообщается на сайте Миноброны, при создании новой военной формы был учтен опыт передовых армий мира. "Легкая, прочная и удобная, сделанная с применением самых современных технологий и материалов, она обеспечит тебе комфорт в повседневных и боевых условиях", - говорится в обращении к призывникам.