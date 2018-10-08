Делегация из Норвегии побывала в Крыму, осмотрела его, признала, что полуостров не оккупирован, получила благодарности от властей республики и готова вернуться на родину, пишут «Аргументы недели-Крым».

Напомним, что недавняя делегация из Финляндии посетовала, что после возвращения из Крыма подвергалась гонениям со стороны соотечественников – они были уволены из общественной организации, от имени которой приезжали на полуостров.

Гости нашей солнечной территории отмечают, что чем больше у них дома появляется заявлений об отсутствии в Крыму оккупации, тем более усиливается и антироссийская пропаганда.