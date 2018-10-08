В МВД прокомментировали слухи о массовых проверках мобильных телефонов граждан

В Министерстве внутренних дел России прокомментировали слухи в Интернете о проверках полицией сообщений в мессенджерах и личных переписок россиян в мобильных телефонах.

По данным МВД такие проверки полиция не ведет, - сообщает издание "Свободная пресса". Распространяемая в сети Интернет информация о массовых проверках сотрудниками территориальных органов внутренних дел мобильных телефонов граждан в целях выявления установленных на них мессенджеров и ознакомления с личной перепиской не соответствует действительности.

"Напоминаем, что тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений гарантирована Конституцией Российской Федерации. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения", — сообщает пресс-центр МВД России.

Полиция призывает всех граждан России, столкнувшимися с подобными требованиями сотрудников полиции, немедленно сообщать в органы правопорядка и прокуратуру.