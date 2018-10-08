Под Калугой бродячая бешеная собака покусала в один день 24 человека

Во Владимирской области бешеная собака покусала мужчину в поселке Зеленоборском города Кольчугино. Собака набросилась на сторожа, охранявшего территорию предприятия на окраине Кольчугино. Позже у животного выявили бешенство.

Организация, где работал пострадавший мужчина, была на окраине Кольчугино, и туда прибегали дикие животные. У собаки был контакт с бешеной лисицей, и после него собака напала на сторожа. Мужчина сразу обратился в больницу. В этой зоне объявили карантин. По данным департамента ветеринарии, во Владимирской области сейчас карантин объявлен в Александровском и Кольчугинском районах, - сообщает kp.ru.

А в Калужской области в Боровске в конце сентября бездомная бешеная собака покусала 24 человек, в том числе семеро детей. Инцидент произошел 28 сентября. В тот день утром люди торопились на работу, дети - в школу. Собака бросалась на прохожих и кусала. Потом агрессивное животное забежало во двор частного дома и напало на пса, охраняющего дом. Хозяин дома застрелил злую собаку. Исследование показало, что бродячая собака заражена бешенством.

Бешенство - это смертельное инфекционное заболевание, при котором поражается нервная система. Среди инфекционных заболеваний бешенство одно из самых опасных для жизни людей.

Животное становится заразными за 10-12 дней до проявления у него признаков болезни. Человек заболевает через 10-90 дней, в редких случаях – через год после укуса или контакта с больным животным.

Единственным средством спасения является вакцина против бешенства. Чем раньше будет начато введение специальной вакцины, тем больше шансов предотвратить заболевание, - предупредили в Роспотребнадзоре Калужской области.