Мужского достоинства во мне больше, чем в некоторых мужиках
8 октября 2018, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший начальник отдела культуры Феодосии вернулась к активной гастрольной деятельности, снимается в фильмах и не сожалеет, что ей пришлось оставить руководящую должность, пишут "Аргументы недели-Крым".
По словам Валентины ЛЕГКОСТУПОВОЙ дальнейшее ее нахождение на должности начальника феодосийского отдела культуры было невозможно из-за расхождений с мнением руководства города. На вопрос, при каких условиях она бы, возможно, вернулась обратно к культуре Феодосии, ЛЕГКОСТУПОВА ответила: «Если сменится власть», уточнив при этом, что имеет ввиду региональных крымских чиновников.
«Я свой профессионализм доказала 35-ю годами концертной деятельности, – высказала свою позицию певица и добавила: – И в должности начальника отдела культуры я доказала свой профессионализм».
Выяснять отношения ни с кем ЛЕГКОСТУПОВА не собирается, считая, что мужского достоинства в ней больше, как она считает, чем в некоторых мужиках.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес