Мужского достоинства во мне больше, чем в некоторых мужиках

Бывший начальник отдела культуры Феодосии вернулась к активной гастрольной деятельности, снимается в фильмах и не сожалеет, что ей пришлось оставить руководящую должность, пишут "Аргументы недели-Крым".

По словам Валентины ЛЕГКОСТУПОВОЙ дальнейшее ее нахождение на должности начальника феодосийского отдела культуры было невозможно из-за расхождений с мнением руководства города. На вопрос, при каких условиях она бы, возможно, вернулась обратно к культуре Феодосии, ЛЕГКОСТУПОВА ответила: «Если сменится власть», уточнив при этом, что имеет ввиду региональных крымских чиновников.

«Я свой профессионализм доказала 35-ю годами концертной деятельности, – высказала свою позицию певица и добавила: – И в должности начальника отдела культуры я доказала свой профессионализм».

Выяснять отношения ни с кем ЛЕГКОСТУПОВА не собирается, считая, что мужского достоинства в ней больше, как она считает, чем в некоторых мужиках.