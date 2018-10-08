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У Tele2 вырос в семь раз международный интернет-роуминг
8 октября 2018, 08:17 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Только за три месяца лета клиенты оператора сотовой связи Tele2 на Урале скачали в роуминге из-за границы в семь раз больше информации, чем обычно. Это получилось благодаря росту географии стран для безлимитного интернета.
Всего за 350 рублей в сутки при условии, что вы вышли в интернет, вы получаете безлимит на эту услугу в любой из 89 стран мира. Ранее их было всего 54. Услуга «Безлимитный интернет за границей» только за лето обрела сотни тысяч поклонников.
Услуга стала очень популярной – за лето ее подключили сотни тысяч клиентов. Чаще всего к ней прибегали российские туристы в Турции, Италии и Испании.
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