У Tele2 вырос в семь раз международный интернет-роуминг

Только за три месяца лета клиенты оператора сотовой связи Tele2 на Урале скачали в роуминге из-за границы в семь раз больше информации, чем обычно. Это получилось благодаря росту географии стран для безлимитного интернета.



Всего за 350 рублей в сутки при условии, что вы вышли в интернет, вы получаете безлимит на эту услугу в любой из 89 стран мира. Ранее их было всего 54. Услуга «Безлимитный интернет за границей» только за лето обрела сотни тысяч поклонников.

Услуга стала очень популярной – за лето ее подключили сотни тысяч клиентов. Чаще всего к ней прибегали российские туристы в Турции, Италии и Испании.