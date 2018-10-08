Первые сугробы появятся в России уже на этой неделе

В некоторых российских регионах уже на этой неделе появятся первые сугробы. Соответствующую информацию предоставил заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.

Согласно последним данным, дожди со снегом ближайшие дни обрушатся на Сибирь и Урал. Кроме того, снежный покров сформируется в Забайкальском крае.

Ночные снегопады ожидаются на Чукотке и в Якутии, хотя в дневное время в этих регионах температура воздуха будет выше нуля. Как уточняет "Российская газета", ссылаясь на данные Голубева, в понедельник сильнейшие дожди пройдут на юге Коми, в Пермском крае, а также в Ярославской области.