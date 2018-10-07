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Нас так долго пугали холестерином, а он оказался безвредным. Зато опасны статины
7 октября 2018, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые подтвердили, прежние «страшилки» медиков об опасном для жизни уровне холестерина оказались ложными. Органическое соединение, которому приписывали ужасы от закупорки сосудов, то развития болезней сердца оказался совершенно безвредным для человека.
Ученые, использовав статистику последних 50 лет, проанализировали воздействие холестерина на организм человека. Они изучили данные о здоровье миллиона людей, сравнили их показатели и пришли к неожиданному выводу. Исследования показали, что пенсионеры с повышенным уровнем «плохого» холестерина в среднем живут дольше, нежели их сверстники, у которых холестерин ниже нормы. Последние чаще страдают от различных инфекций и умирают в более молодом возрасте, пишут в журнале Expert Review of Clinical Pharmacology.
Кроме того, эксперты заметили, что все медицинские препараты, нацеленные на уменьшение холестерина, являются неэффективными. Более того, эти лекарства наносят значительный вред организму. Статины зачастую назначают при атеросклерозе, сердечных приступах и диабете. Они отрицательно влияют на печень и повреждают скелетные мышцы. Иначе говоря, в данном случае, мы не просто одно лечим, а другое калечим. Мы вообще ничего не лечим, зато умудряемся нанести себе вред.
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