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В грузовик Ани Лорак въехала иномарка. Водитель погиб
7 октября 2018, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что на 919-м километре федеральной трассы М-7 в Татарстане грузовик «Камаз» столкнулся с легковым автомобилем «Toyota Camry». Затем удалось выяснить, что грузовик принадлежал певице Ани Лорак.
Фура перевозила концертное оборудование, когда водитель иномарки, превысив скорость, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, пишет «СтарХит». По сообщению СМИ, водитель легковушки погиб. Сама певица не пострадала и пока никак не комментирует произошедшую аварию.
Напомним, певица и сама ни раз попадала в ситуации, грозящие серьезными ДТП. Так, она рассказывала, что на съемках клипа «Сумасшедшая» в Греции чуть не оказалась на волосок от гибели из-за технической неисправности автомобиля. По сценарию в одной из сцен она должна была ехать в красном кабриолете по извилистому горному серпантину. На 40-градусной жаре машина перегрелась и у нее отказали тормоза. На приличной скорости автомобиль оказался неуправляем, и только благодаря мастерству водителя удалось справиться его остановить. Но певица тогда испугалась не на шутку.
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