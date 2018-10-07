//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- В Сеть выложили откровенную фотосессию по Кейт Миддлтон и принцу Уильяму
- «Я не согласна с финалом», звезда «Игры престолов» рассказала о концовке сериала
- Зрители требуют от Стриженовой не позориться и уйти из эфира "Первого канала"
- Николай Носков дал первое интервью после инсульта
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
И почетное звание и теплое местечко по наследству. В медицине все только своим?
7 октября 2018, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]
Чиновников и академиков в России становится все больше, а порядка и достижений в науке все меньше.И звание и теплое местечко передаются по наследству как семейный бизнес. Даже в медицине.
Президент ежегодно говорит о необходимости передовых научных решений для выхода на новый уровень развития экономики и деньги даже на научные разработки выделяются, но вот идут они, явно куда-то не туда….
Интересно, что в советской Академии медицинских наук было 143 академика, со всеми их почетными званиями, льготами, пенсиями и надбавками, то сейчас их стало почти в два раза больше – 270. Членкорров от медицины было 183, сейчас их – 270.
И это при том, что население России меньше, чем в СССР почти в два раза, да и многие научно-исследовательские институты позакрывались. Остается только предположить, что мы становимся умнее в массовом порядке, а достижения в сфере медицины уже достигли заоблачных высот.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
В Сеть выложили откровенную фотосессию по Кейт Миддлтон и принцу Уильяму
//Политика
В Госдуме ответили на призыв Дании атаковать Россию в киберпространстве
//Новости Гнездо.ру
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Нас так долго пугали холестерином, а он оказался безвредным. Зато опасны статины
//Общество
//Новости партнеров
«Я не согласна с финалом», звезда «Игры престолов» рассказала о концовке сериала
//В мире
Союз виноделов рассчитывает на рост потребления российского вина
//Политика
В колонии строгого режима под Омском произошла массовая драка
//live
«Нурмагомедову за 2 млн. долларов могут учинить и не такую подлость!»
//Новости СМИ2
//В мире
Минобороны Украины опубликовало карту заминированных территорий Донбасса
//Общество
//Общество
Легковушка протаранила 20-тонный самосвал и завалила его набок
//Новости Redtram
//Авто
//В мире
В Германии решили осушить озеро для раскрытия убийства 25-летней давности
//Культура
Бэнкси показал на видео подготовку к самоуничтожению картины
//Культура
В одном из жилых домов Кишинева прогремел взрыв, трое погибших
//Политика
//Политика
В Совфеде прокомментировали прогноз саудовского принца по нефти
//В мире
//В мире
Латвия выбирает новый сейм: воздействие на избирателей и русская речь президента
В Москве из-за пожара эвакуирован институт законодательства