И почетное звание и теплое местечко по наследству. В медицине все только своим?

Чиновников и академиков в России становится все больше, а порядка и достижений в науке все меньше.И звание и теплое местечко передаются по наследству как семейный бизнес. Даже в медицине.

Президент ежегодно говорит о необходимости передовых научных решений для выхода на новый уровень развития экономики и деньги даже на научные разработки выделяются, но вот идут они, явно куда-то не туда….

Интересно, что в советской Академии медицинских наук было 143 академика, со всеми их почетными званиями, льготами, пенсиями и надбавками, то сейчас их стало почти в два раза больше – 270. Членкорров от медицины было 183, сейчас их – 270.

И это при том, что население России меньше, чем в СССР почти в два раза, да и многие научно-исследовательские институты позакрывались. Остается только предположить, что мы становимся умнее в массовом порядке, а достижения в сфере медицины уже достигли заоблачных высот.