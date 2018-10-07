В Воронеже вместо батарей потеплели унитазы
7 октября 2018, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]
В домах жителей Юго-западного района Воронежа коммунальщики по ошибке пустили горячую воду в бачки унитазов вместо батарей. Теперь замерзшие местные жители вынуждены согреваться в туалетах.
Отопительный сезон в Воронеже был открыт в пятницу. Представителям управляющей компании пришлось экстренно устранять ошибку.
Вообще в городе тепло стало в пятницу только в 958 многоквартирных домах, это 21% от общего числа.
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