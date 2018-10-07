В Воронеже вместо батарей потеплели унитазы

В домах жителей Юго-западного района Воронежа коммунальщики по ошибке пустили горячую воду в бачки унитазов вместо батарей. Теперь замерзшие местные жители вынуждены согреваться в туалетах.

Отопительный сезон в Воронеже был открыт в пятницу. Представителям управляющей компании пришлось экстренно устранять ошибку.

Вообще в городе тепло стало в пятницу только в 958 многоквартирных домах, это 21% от общего числа.